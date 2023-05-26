Girişimciye 150 bin tl hibe! Hangi şartlar aranıyor? Neler destekleniyor? Nasıl başvurulacak?

YÜZDE 67 ARTIRILDI

Engelli kendi işini kurma hibe desteği miktarı ise tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için yaklaşık yüzde 67'lik bir artışla 150 bin lira olacak. Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak.