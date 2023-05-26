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Girişimciye 150 bin TL hibe! Hangi şartlar aranıyor? Neler destekleniyor? Nasıl başvurulacak?

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 150 bin liraya varan hibe destek verilecek. Bunun için hazırlanacak projeyle 9 Haziran'a kadar e-Devlet'ten başvurmak yetecek. İşte geri ödemesiz desteğin detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
26.05.2023 07:01 - Son Güncelleme: 26.05.2023 07:01
Girişimciye 150 bin tl hibe! Hangi şartlar aranıyor? Neler destekleniyor? Nasıl başvurulacak?

İş fikri olan engellilere hibe destek kapısı açılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engellilerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 150 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. 2023 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular alınmaya başladı.

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Girişimciye 150 bin tl hibe! Hangi şartlar aranıyor? Neler destekleniyor? Nasıl başvurulacak?

18.1 MİLYONLUK DESTEK
İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un 2023 yılı 1. dönem toplantısında alınan kararlar uyarınca 145 projeye 18.1 milyon lira destek sağlanacak.

Girişimciye 150 bin tl hibe! Hangi şartlar aranıyor? Neler destekleniyor? Nasıl başvurulacak?

Tahsis edilen 18.1 milyon lira ile engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimi ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği "Korumalı İşyeri Desteği"ne yönelik projeler desteklenecek.

Girişimciye 150 bin tl hibe! Hangi şartlar aranıyor? Neler destekleniyor? Nasıl başvurulacak?

YÜZDE 67 ARTIRILDI
Engelli kendi işini kurma hibe desteği miktarı ise tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için yaklaşık yüzde 67'lik bir artışla 150 bin lira olacak. Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak.

Girişimciye 150 bin tl hibe! Hangi şartlar aranıyor? Neler destekleniyor? Nasıl başvurulacak?

Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak.

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