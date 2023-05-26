Girişimciye 150 bin TL hibe! Hangi şartlar aranıyor? Neler destekleniyor? Nasıl başvurulacak?
Kendi işini kurmak isteyen engellilere 150 bin liraya varan hibe destek verilecek. Bunun için hazırlanacak projeyle 9 Haziran'a kadar e-Devlet'ten başvurmak yetecek. İşte geri ödemesiz desteğin detayları…
İş fikri olan engellilere hibe destek kapısı açılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engellilerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 150 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. 2023 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular alınmaya başladı.
Tahsis edilen 18.1 milyon lira ile engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimi ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği "Korumalı İşyeri Desteği"ne yönelik projeler desteklenecek.
Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak.