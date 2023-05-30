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    • Ekonomi
    • 30.05.2023 10:02
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    • 30.05.2023 10:02
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    ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Net rakam verildi! 2023 Temmuz ZAMLI ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Memur, emekli işçi, zamlı yeni maaşlar ne zaman açıklanacak?

    Türkiye'de çalışanlar ve emekliler, 2023 Temmuz ayı ara zammı konusunda merakla bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Bilgin, konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve gelişmeleri paylaşmıştı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Araştırmalar, çalışanlar ve emeklilerin Temmuz ayı ara zammı konusunda bilgi edinme isteğini yansıtmaktadır. Bu dönemde, işçi ve memur maaşlarına yapılacak olan zammın büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, konuyla ilgili güncel bilgilere erişmek için araştırmalarını hızlandırmış durumdadır.

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

    Zamlı asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. 2023 Temmuz zamlı asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında tahminler hızlandı. Emekli, memur ve işçiye yapılacak zam oranları hakkında detaylar netleşmeye başladı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

    Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

    "Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz."

    "EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

    "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız."

    "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

    "Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

        ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular devam ederken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.

        Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

        ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI 2023

        Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.

        Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Toplantı süreci yıllık ya da aylık olarak belirlenebiliyor. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

        Bakan Bilgin; "Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

            Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Birçok ekonomi kalemini etkileyecek asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkması halinde 9 bin TL üzerinde seyredecek.
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            Takke düştü kel göründü!
            Haberler Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Net rakam verildi! 2023 Temmuz ZAMLI ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Memur, emekli işçi, zamlı yeni maaşlar ne zaman açıklanacak?
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