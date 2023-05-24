2.500 TL'lik ödeme aktif hale geldi! Faturada adı soyadı yazanlar direkt başvursun! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik elektrik ve doğal gaz faturasıyla ilgili devlet tarafından sağlanan yardım ve destek ödemeleri bulunuyor. Bu ödemeler için belirli şartlar ve başvuru süreçlerini tamamlamak gerekiyor. Devlet tarafından vatandaşa sunulan bu yardım programları, vatandaşların enerji faturalarını ödeyebilmelerine destek olmayı amaçlıyor. 2023 itibariyle destek ödeme miktarlarında da artış yaşandı.