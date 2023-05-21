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    • Ekonomi
    • 21.05.2023 13:10
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    • 21.05.2023 13:31
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    TPAO duyurdu! Gabar Dağı’ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj başladı

    Gabar’da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapılmış, petrol sahasına Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın adı verilmişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladığını duyurdu.

    Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj başladı

    TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusu ile 41 API graviteli petrol keşfi yapılan ve mevcut durumda günlük 1250 varil üretim yapılan sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.

    Bu kapsamda, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine dün itibarıyla başlandı.

    ŞAY-2 kuyusunda çalışmaların Temmuz 2023 sonu itibarıyla 3 bin 150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor.

        Kuyuda petrol keşfi yapılan ve ŞAY-1 kuyusunda test edilen rezervuar seksiyonlarının dışında daha derin, olası rezervuar bölgelerinin de hidrokarbon potansiyelleri test edilecek.

        TPAO, yüzde 100 sahibi olduğu bu sahalarda 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapmayı planlıyor.
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        Haberler Ekonomi TPAO duyurdu! Gabar Dağı’ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj başladı
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