FED PPK faiz kararı toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI TARİHİ | 2023 ABD FED kararı ne olacak?

FED NİSAN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Faiz böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.