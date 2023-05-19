FED PPK faiz kararı toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI TARİHİ | 2023 ABD FED kararı ne olacak?

FED faiz kararı için araştırmalar hızlandı. Birçok kişi toplantı tarihini merak ediyor. İşte FED faizi hakkında tüm merak edilenler...
FED PPK FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Nisan ayında görüşülen faiz kararı için ABD Merkez Bankası (FED) PPK, Haziran ayında yeniden toplanıyor. FED faiz kararı toplantısı 13-14 Haziran günü gerçekleşecek ve faiz kararı ise 14 Haziran akşam saat 21:00 sıralarında açıklanmış olacak.
FED NİSAN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Faiz böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.