Gençlere savunma sanayiinde iş fırsatı: 'Kalfa' sektöre hazırlayacak!





ÖN ÖDEMELİYE DE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu doğalgaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar fatura ödemezken, tükettikleri gazı önceden satın alan kartlı sayaç kullanıcıları ise bu destekten nasıl faydalanacaklarını merak ediyor. Ön ödemeli sayaç kullananların sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında hesaplanan tüketim miktarı, abonenin hesabına 'alacak' olarak yansıtılacak.

Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek. Sektör yetkililileri, ön ödemeli gaz kullanıcılarının 11 ay boyunca 25 metreküp ücretsiz doğalgazdan nasıl yararlanacağını da şöyle özetliyor: "25 metreküpe kadar olan kullanımlar yine alacak olarak yazılacak. İlk yüklemede kendilerine ücretsiz olarak verilecek."

Barış ŞİMŞEK