Gençlere savunma sanayiinde iş fırsatı: 'Kalfa' sektöre hazırlayacak!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki Savunma Sanayii Akademi'nin, üniversitelerin mühendislik ve temel bilimlerinden mezun olan gençlere yönelik olarak 'Kalfa Programı'na başvurular başladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Üniversitelerin mühendislik ve temel bilim fakültelerinden yeni mezun olmuş veya lisans mezuniyetinden sonra en fazla 2 yıl geçmiş ve 27 yaşından gün almamış gençlerimizi Kalfa'ya bekliyoruz. Kalfa Programı'mız bu yıl depremzede gençlerimize öncelik verecek. İŞKUR'un desteğiyle programa kabul edilen depremzede gençlerimize aylık 23 bin lira tutarında bir eğitim desteği sağlayacağız" dedi. Demir, bu gençleri 16 hafta yerine 12 haftalık hızlandırılmış, 'Kalfa Afetzede Özel' adını verdikleri yoğun bir eğitim programına dahil edeceklerini belirtti.
40 ALANDA 300'ÜN ÜZERİNDE EĞİTİM
Aselsan, Havelsan, Roketsan, SSTEK, STM, TEI, TUSAŞ ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ destekleri ile içerikleri ortaklaşa belirlenen eğitimler; 'Hazırlık-Oryantasyon', 'Temel Eğitim' ve 'Alana Yönelik Teknik Eğitim' olmak üzere toplam 3 modülden oluşuyor. Kalfa Programı kapsamında, 16 sosyal alan ve 24 teknik alan olmak üzere toplam 40 alanda 300'ün üzerinde eğitime ait özgün müfredat gençler ile buluşacak. Üniversitelerde görevli akademisyenler de programda eğitmen olarak yer alabilecek.
ÖN ÖDEMELİYE DE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu doğalgaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar fatura ödemezken, tükettikleri gazı önceden satın alan kartlı sayaç kullanıcıları ise bu destekten nasıl faydalanacaklarını merak ediyor. Ön ödemeli sayaç kullananların sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında hesaplanan tüketim miktarı, abonenin hesabına 'alacak' olarak yansıtılacak.
Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek. Sektör yetkililileri, ön ödemeli gaz kullanıcılarının 11 ay boyunca 25 metreküp ücretsiz doğalgazdan nasıl yararlanacağını da şöyle özetliyor: "25 metreküpe kadar olan kullanımlar yine alacak olarak yazılacak. İlk yüklemede kendilerine ücretsiz olarak verilecek."
Barış ŞİMŞEK
ÖĞRETMENLERİNKARİYER TAKVİMİ HAZIR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman ve başöğretmen unvanları için başvuru ve sınav sürecini açıkladı:
-Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran arasında alınacak. Yazılı sınav ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim arasında alınacak.
-Uzman öğretmenlik eğitim programına göre 180 saatlik eğitim 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitim programına göre 240 saatlik eğitim ise 17 Temmuz-18 Eylül arasında ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek.
Burcu ŞEN
İSTANBUL'A 45.777 KONGRE TURİSTİ
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Pandeminin etkisinin ortadan kalktığı İstanbul'da bu yılın kalan aylarında yapılacağı kesinleşen kongrelere katılımcı sayısının en az 45 bin 777 olacağı belli oldu. Bu katılımcıların kişi başı harcamalarının toplamının yaklaşık 140 milyon euro olacağını hesaplıyoruz" dedi.