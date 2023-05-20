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    Gençlere savunma sanayiinde iş fırsatı: 'Kalfa' sektöre hazırlayacak!

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın başlattığı program ile üniversitelerin mühendislik ve temel bilimlerinden mezun gençlere eğitim verilecek. Programı tamamlayanlar sektörde istihdam edilecek. İşte sizler için derlediğimiz 20 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Gençlere savunma sanayiinde iş fırsatı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki Savunma Sanayii Akademi'nin, üniversitelerin mühendislik ve temel bilimlerinden mezun olan gençlere yönelik olarak 'Kalfa Programı'na başvurular başladı.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Üniversitelerin mühendislik ve temel bilim fakültelerinden yeni mezun olmuş veya lisans mezuniyetinden sonra en fazla 2 yıl geçmiş ve 27 yaşından gün almamış gençlerimizi Kalfa'ya bekliyoruz. Kalfa Programı'mız bu yıl depremzede gençlerimize öncelik verecek. İŞKUR'un desteğiyle programa kabul edilen depremzede gençlerimize aylık 23 bin lira tutarında bir eğitim desteği sağlayacağız" dedi. Demir, bu gençleri 16 hafta yerine 12 haftalık hızlandırılmış, 'Kalfa Afetzede Özel' adını verdikleri yoğun bir eğitim programına dahil edeceklerini belirtti.

    40 ALANDA 300'ÜN ÜZERİNDE EĞİTİM
    Aselsan, Havelsan, Roketsan, SSTEK, STM, TEI, TUSAŞ ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ destekleri ile içerikleri ortaklaşa belirlenen eğitimler; 'Hazırlık-Oryantasyon', 'Temel Eğitim' ve 'Alana Yönelik Teknik Eğitim' olmak üzere toplam 3 modülden oluşuyor. Kalfa Programı kapsamında, 16 sosyal alan ve 24 teknik alan olmak üzere toplam 40 alanda 300'ün üzerinde eğitime ait özgün müfredat gençler ile buluşacak. Üniversitelerde görevli akademisyenler de programda eğitmen olarak yer alabilecek.



    ÖN ÖDEMELİYE DE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu doğalgaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar fatura ödemezken, tükettikleri gazı önceden satın alan kartlı sayaç kullanıcıları ise bu destekten nasıl faydalanacaklarını merak ediyor. Ön ödemeli sayaç kullananların sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında hesaplanan tüketim miktarı, abonenin hesabına 'alacak' olarak yansıtılacak.

    Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek. Sektör yetkililileri, ön ödemeli gaz kullanıcılarının 11 ay boyunca 25 metreküp ücretsiz doğalgazdan nasıl yararlanacağını da şöyle özetliyor: "25 metreküpe kadar olan kullanımlar yine alacak olarak yazılacak. İlk yüklemede kendilerine ücretsiz olarak verilecek."
    Barış ŞİMŞEK



    ÖĞRETMENLERİNKARİYER TAKVİMİ HAZIR
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman ve başöğretmen unvanları için başvuru ve sınav sürecini açıkladı:

    -Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran arasında alınacak. Yazılı sınav ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim arasında alınacak.

    -Uzman öğretmenlik eğitim programına göre 180 saatlik eğitim 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitim programına göre 240 saatlik eğitim ise 17 Temmuz-18 Eylül arasında ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek.
    Burcu ŞEN

    İSTANBUL'A 45.777 KONGRE TURİSTİ
    İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Pandeminin etkisinin ortadan kalktığı İstanbul'da bu yılın kalan aylarında yapılacağı kesinleşen kongrelere katılımcı sayısının en az 45 bin 777 olacağı belli oldu. Bu katılımcıların kişi başı harcamalarının toplamının yaklaşık 140 milyon euro olacağını hesaplıyoruz" dedi.



        24 SAATTE 23 REKOR
        Dünyanın en güçlü elektrikli hiper modellerinden Rimac Nevera, 24 saat içinde 23 farklı hız rekoru kırmayı başardı. Almanya'daki 'Automotive Testing Papenburg' tesislerinde yapılan testlerde kırılan rekorlardan birisi, 0-100 km hız rekoru oldu. Rimac Nevera, 0-100 kilometre/ saat hıza 1.82 saniyede ulaştı. Nevera, 200 kilometre hıza 4.42 saniyede, 300 kilometre hıza 9.23 saniyede çıktı.



        SATIŞ ŞAMPİY'ON'LARI
        Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçtiğimiz ay 172 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı ise yüzde 18 olarak belirlendi. İkinci el online pazarda Nisan ayında en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680 adet ile Volkswagen oldu. Bunu, 21 bin 42 adetle Fiat ve 20 bin 717 adetle Renault takip etti. Satış sıralamasında 16 bin 358 adetle Ford, 9 bin 688 ile Opel, 9 bin 391 adetle BMW, 8 bin 647 adetle Peugeot, 8 bin 376 adetle Hyundai, 8 bin 130 adetle Mercedes Benz ve 6 bin 718 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı. Satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi. Türkiye pazarı satış hızı, Nisan ayında ortalama 31 gün olurken, en hızlı satılan marka 27 günle Opel olarak belirlendi.



        İSTANBUL HAVALİMANI YİNE ZİRVEDE
        İstanbul Havalimanı, geçen hafta günlük ortalama bin 419 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre; İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 325 uçuşla Amsterdam, bin 310 uçuşla Paris-Charles de Gaulle, bin 287 uçuşla Londra Heathrow ve bin 252 uçuşla Frankfurt izledi. THY, günlük bin 527 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren hava yolları arasında 3'üncü sırada yer aldı.



            HAYDİ BODRUM'A!
            Türkiye'nin ünlü tatil merkezi Bodrum, dünya gündemine taşındı. Ünlü iş dünyası dergisi Forbes, Bodrum'a övgü yağdırdı. Türkiye kıyılarının yurt içinden ve yurt dışından yeni lüks gezginleri cezbettiğini belirten dergi, "Deniz kıyısındaki gözde nokta Bodrum, beş yıldızlı otelleri ve gurme restoranlarıyla akıllı bir ziyaretçi kitlesini kendine çeken bir yaramadadır" ifadesine yer verdi. Birçok zengin için öncelikli tatil noktalarından birinin Türkiye olduğunu yazan Forbes, "Hatta bazıları bölgede mülk aldı. Gerçekten kendinizi VIP hissetmek, endişesiz bir mola sağlamak için Bodrum'a mutlaka gitmelisiniz" diye yazdı.

            HAVADAN-DENİZDEN
            Bodrum'un yat ile keşfedilebileceğine değinen ünlü dergi, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Yarımadayı görmenin bir başka yolu da deniz uçağından. Kayalıkları aşarken kalesi, antik tiyatrosu ve ikonik yedi yeldeğirmeniyle Bodrum merkezini göreceksiniz. Türkiye'nin turkuaz sahili Bodrum'da küçük bir deniz uçağında uçarken, sık ormanlarla kaplı tepeleri, sarp kayalıkları ve Ege Denizi'nin canlı kobalt suları sizi mutlu ediyor."

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            Afetzedelerin bilet ücretleri karşılanacak
            Haberler Ekonomi Gençlere savunma sanayiinde iş fırsatı: 'Kalfa' sektöre hazırlayacak!
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