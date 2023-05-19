Kredi kartı nakit avans kullanımı sınırsız mı oldu? Kredi kartında nakit avans kalktı mı, geri mi geldi? TCMB Merkez Bankası mevduat kararı...

Son dakika haberine göre, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredileriyle alakalı yeni bir açıklama geldi. TCMB Merkez Bankası kararı ile sınırlama uygulanmayacağı açıklandı. Peki, Kredi kartında nakit avans kalktı mı, geri mi geldi? Kredi kartı nakit avans kullanımı sınırsız mı oldu? İşte detaylar...

BANKALAR BU KREDİYİ VERECEKSE İHTİYAÇ İÇİN VERİLMELİ

A Haber canlı yayınında Merkez Bankası'nın verdiği kararı değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Bu kredi, kredi kartı meselesinde nakit çekimi yapıp bununla işte dolar, altın almak gibi konular vardı. Dolayısıyla Merkez Bankası bir süredir bu tedbirleri alıyor. Bankalar bu krediyi verecekse ihtiyaç için verilmeli."