Doğal gazda Karadeniz etkisi: Faturalar sıfır geldi, 6 milyar lira vatandaşın cebinde kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan bir ay ücretsiz doğalgazda ilk faturaların devlet tarafından ödenmesine devam ediliyor.
1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ
Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.
SAYAÇLARIN YÜZDE 60'I OKUNDU
24 Nisan'ın milat olarak alındığı düzenleme kapsamında bu tarihten sonra vatandaşlara giden ilk doğalgaz faturalarından ücret alınmamaya başlandı. Fatura bedeli olarak "0" yazan faturalar, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" mesajlarıyla hanelere ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan'dan bu yana Türkiye çapında doğalgaz sayaçlarının yüzde 60'ı okunarak vatandaşın büyük bir bölümüne ücret ödemeyecekleri faturaları ulaştırıldı. Şu ana kadar 6 milyar liralık fatura bedeli devlet tarafından karşılandı.