Doğal gazda Karadeniz etkisi: Faturalar sıfır geldi, 6 milyar lira vatandaşın cebinde kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan bir ay ücretsiz doğalgazda ilk faturaların devlet tarafından ödenmesine devam ediliyor.

1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.