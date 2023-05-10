Bakan Bilgin ipucu verdi: Maaşlar artıyor!





METRE'KÂR'E HESABI

İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı. Bir gayrimenkul platformunun araştırmasına göre; kiralar Mart'ta aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı. Kiralık konut değeri metrekare başına ortalama 130 lira oldu. Sarıyer'de 10 bin lira ile 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor. Beşiktaş'ta ise aynı paraya 39 metrekarelik dairede oturulabiliyor. Beşiktaş'ı 52 metrekare ile Beyoğlu, 53 metrekare ile Kadıköy ve 55 metrekare ile Şişli takip ediyor. Kiraların en ucuz olduğu ilçe ise Silivri. 10 bin lira, burada 167 metrekarelik bir dairenin kirasını karşılıyor. Ardından 152 metrekare ile Arnavutköy, 145 metrekare ile Çatalca, 139 metrekare ile Sultanbeyli ve 130 metrekare ile Sultangazi geliyor.



50 MİLYARLIK ALIŞVERİŞ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu yıl Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektör olarak toplam 50 milyar liranın üzerinde bir ticaret hacmi bekliyoruz. Ortalama hediye tutarı 750 lira" dedi.



THY 10 BİN YENİ ÇALIŞAN ALACAK

THY, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10 bin yeni çalışanı bünyesine katacağını duyurdu. Şirket, iştirakleriyle birlikte yapacağı işe alımlarla çalışan sayısını 85 bine çıkartmayı hedefliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



Wİ-Fİ 7 HAMLESİ

Turkcell, dünyada 2024'te standartlaşması beklenen Wi-Fi 7 teknolojisini devreye almaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yeni nesil Wi-Fi erişim teknolojisi Wi-Fi 7'nin ilk testlerini şebekesi üzerinde başarıyla tamamladı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Wi- Fi 7 teknolojisi; Wi-Fi 5 teknolojisinden 13 kat ve birkaç yıl önce sunulan Wi-Fi 6'dan ise yaklaşık 5 kat daha yüksek hızlar deneyimlemeye imkân veriyor" dedi.