Bakan Bilgin ipucu verdi: Maaşlar artıyor!

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin, emeklilerin ve asgari ücretlilerin zammına ilişkin ipuçları verdi. Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seyiyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak'ta yaptık. temmuz'da da aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. çalışmalarımız hazır" dedi. bilgin, emeklilere yapılacak kademeli zamla 7 bin lira üzerinde olan aylıkları 10 bin liraya kadar belli oranda artıracaklarını açıkladı. ocak ayında net 8 bin 506 liraya çıkan asgari ücretin temmuz'da 10 bin liraya tamamlanması bekleniyor.
ANNELER 'GÜL'SÜN
14 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklarını yapmaya başlayan çiçekçi esnafı, çeşit çeşit çiçekle dükkanlarını süslemeye başladı. Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, Anneler Günü'nde her bütçeye uygun çiçek bulunabileceğini dile getirerek, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Dükkanlarımızda orkideler 400 ila 700 lira, gülün tanesi ise 15 ila 50 lira arasında satılır. 10 liraya da bir karanfil bulabilirsiniz."
METRE'KÂR'E HESABI
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı. Bir gayrimenkul platformunun araştırmasına göre; kiralar Mart'ta aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı. Kiralık konut değeri metrekare başına ortalama 130 lira oldu. Sarıyer'de 10 bin lira ile 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor. Beşiktaş'ta ise aynı paraya 39 metrekarelik dairede oturulabiliyor. Beşiktaş'ı 52 metrekare ile Beyoğlu, 53 metrekare ile Kadıköy ve 55 metrekare ile Şişli takip ediyor. Kiraların en ucuz olduğu ilçe ise Silivri. 10 bin lira, burada 167 metrekarelik bir dairenin kirasını karşılıyor. Ardından 152 metrekare ile Arnavutköy, 145 metrekare ile Çatalca, 139 metrekare ile Sultanbeyli ve 130 metrekare ile Sultangazi geliyor.
50 MİLYARLIK ALIŞVERİŞ
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu yıl Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektör olarak toplam 50 milyar liranın üzerinde bir ticaret hacmi bekliyoruz. Ortalama hediye tutarı 750 lira" dedi.
THY 10 BİN YENİ ÇALIŞAN ALACAK
THY, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10 bin yeni çalışanı bünyesine katacağını duyurdu. Şirket, iştirakleriyle birlikte yapacağı işe alımlarla çalışan sayısını 85 bine çıkartmayı hedefliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Wİ-Fİ 7 HAMLESİ
Turkcell, dünyada 2024'te standartlaşması beklenen Wi-Fi 7 teknolojisini devreye almaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yeni nesil Wi-Fi erişim teknolojisi Wi-Fi 7'nin ilk testlerini şebekesi üzerinde başarıyla tamamladı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Wi- Fi 7 teknolojisi; Wi-Fi 5 teknolojisinden 13 kat ve birkaç yıl önce sunulan Wi-Fi 6'dan ise yaklaşık 5 kat daha yüksek hızlar deneyimlemeye imkân veriyor" dedi.