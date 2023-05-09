Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: İşçilere uygun fiyatlı ev

"BU MİLLET LİDERİNE SADIKTIR, BU MİLLET LİDERİNE AŞIKTIR"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve vizyonuyla hareket ederek, "Üretim, ihracat, istihdam, kalite" diyerek çalıştıklarını anlattı.

Yabancı basının seçimler ve Başkan Erdoğan'la ilgili attığı manşetlere işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Dün, 'Erdoğan gitsin manşetleri' atan yabancı gazeteler, bugün ne yazmış biliyor musunuz? '21 yıllık iktidarın ardından, Erdoğan'ın İstanbul'da 2 milyon insanı bir meydanda toplaması çok ilginç' Çok ilginçmiş. Arkadaş, siz anlamazsınız bu sevdadan, siz bilmezsiniz bu sevgiyi. Bu millet liderine sadıktır, bu millet liderine aşıktır, bu millet ülkesini, liderini, sevdasını yarı yolda bırakmaz. İki gün önce, Cumhurbaşkanı'mıza hakaret eden gazetelere de bakalım mı? Ne diyorlar? '2 milyon kişilik bu miting, dünyadaki en yüksek katılımlı şov olabilir.'. Bu şov değil şov, gerçek bu gerçek. Bu Recep Tayyip Erdoğan gerçeği. Bunu hazmedeceksiniz. Hadi gelin, Ümraniye'den, hep beraber, yabancı gazetelere bir manşet teklifi yapalım. Cezaevine attılar, e- muhtıra dayattılar, başaramadılar. 17-25 Aralık kumpası kurdular, ortalığı yakıp yıktılar, başaramadılar. 15 Temmuz'da darbeye kalktılar, ekonomik baskı kurdular başaramadılar. 14 parti toplanıp denediler, PKK ile, FETÖ ile kirli ittifak yaptılar. Yine de başaramadılar, bundan sonra da asla başaramayacaklar, kazanamayacaklar. İşte manşet, işte Ümraniye, işte millet, işte Türkiye."