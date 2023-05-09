Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: İşçilere uygun fiyatlı ev

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye'deki DES Sanayi Sitesi'nde düzenlenen Sanayi Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci başladığını, sanayide mevcut potansiyelin kullanılması kadar, çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmanın da önemli hale geldiğini söyledi.
AK Parti hükümetleri döneminde sanayide büyük atılım yapıldığını ifade eden Kurum, "Bugün sanayisini gözeten, koruyan, kollayan, adeta pamuklara saran bir iktidar var. Çünkü, yine şunu çok iyi biliyoruz ki, üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde durur. İşte dün ürettiği malını satamayan bir sanayiden bugün, artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var. Milli geliri içerisinde sanayisinin payını yüzde 25,6'ya ulaştıran bir Türkiye var. Bu büyük payı korumak da hiç şüphesiz sanayi tesislerimizin iklim değişikliğine uyumunu artırmakla mümkün olur" diye konuştu.
"SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM BELGESİ"
Avrupa Birliği'nin "Sanayide Yeşil Dönüşüm" diyerek Türkiye gibi ihracatçı ülkelere bazı zorunluluklar getirdiğini belirten Kurum, önümüzdeki dönemde sanayicilerin birinci gündeminin yeşil dönüşüm olacağını vurguladı.
Bu dönüşümü hızlandırmak adına sanayicinin yanında olduklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:
"Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye hedefiyle, içerisinde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel iklim dostu sanayi siteleri inşa ediyoruz. Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz. Bugün itibarıyla 6 ilimizde şehirlerimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 4 bin 120 dükkanı sıfır atık konseptiyle dönüştürdük. Aynı şekilde 6 ilimizde 6 bin 238 dükkanımızın dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir. Tabi bununla da yetinmedik. 'İlk Evim, İş Yerim' Projesi kapsamında 29 ilimize 10 bin dükkan daha kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."