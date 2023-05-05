Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den muhalefete: Dışarıdan reçetelerle ülke yönetilmez

Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati, geçen yıl Aralık'tan itibaren enflasyon düşmeye başlayacak dediklerinde inanılmadığını, inmeye başlayan enflasyonun ise muhalefeti rahatsız ettiğini belirterek, "Faiz dışında finansal enstrüman bilmeyenlere 'Hayır biz faiz artırımıyla değil, vatandaşın yaşam kalitesini bozmadan, büyümeden taviz vermeden yapacağız' dediğimizde 'Siz bilmiyorsunuz' yanıtı verdiler. Siz net olarak faiz artırımından yana mısınız değil misiniz, çıkın bunu açıklayın" ifadesini kullandı.



'300 DOLAR BULAMAZSIN'

Ziraat Bankası Oditoryumu'nda, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde konuşan Nebati, üreticinin de tüketicinin de faiz artırımına karşı olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Ama onların hayatları faiz artırımı üzerine kurulu, dışarıdan empoze edilen reçetelerle hareket etme güdüleri var. Net olun. Türkiye ekonomi modeli bizim modelimiz. Bunu devam ettireceğiz. '300 milyar dolar buldum' dedi, 'bulacağıma' dönüştü, 'getirdim' dedi, 'getireceğime' dönüştü. Şimdi 'önümüzdeki 5 yılda sağlayacağız' dedi. Sen bu söylemle 300 dolar bulamazsın."







'TROLLEŞEREK YÖNETİLMEZ'

Son 1 ayda Karadeniz doğalgazından Akkuyu Nükleer Santrali'ne, Altay tankından Teknofest'e kadar birçok projenin devreye alındığını hatırlatan Nebati, "Mevsimsel şartlarla birbirinden etkilenen gıda fiyatları üzerinden politika yapanlara aynı şeyi söylüyoruz. Dışarıdaki reçetelerle bu ülke yönetilmez, bu ülkeyi anlayamazsınız. Ülkeyi tanımak istiyorsanız İFM'de de fabrikada da tarlada da olacaksınız. Her yerde her şeyi dinleyeceksiniz. İki fotoyu koyup 'bu fotoğraf mı ekonomi yönetir' diyecek kadar trolleşerek ekonomi yönetilmez, ülke yönetilmez" diye konuştu. (Harun SEKMEN)

21'İNCİ YÜZYIL TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK

Muhalefetin tüm politikalarını 3 ay içinde vizeyi kaldırmakla geçirdiğini ifade eden Nebati, bunun ülkenin bekasını tehlikeye atacağını, Suriye'den çıkmak, Doğu Akdeniz'i boşaltmak, Libya'ya gitmemek, Güney Kıbrıs'ı tanımak anlamına geleceğini belirtti. İFM'nin finansın, ticaretin merkezi olacağını ve milyarlarca dolarların Türkiye'ye akması demek olduğunu dile getiren Bakan Nebati, toplam büyümeye önem vermeye devam edeceklerini, 21'inci yüzyılın ise Türkiye'nin yüzyılı olacağını vurguladı.



KATILIM FİNANS İÇİN KANUN

Son 21 yıllık süreçte hayata geçirilen yapısal reformlarla finans sektörünün daha da güçlendiğini belirten Bakan Nebati, "Dijitalleşmenin yanı sıra, çağımızın bir diğer realitesi olan yeşil dönüşüm alanında da finansal sektörümüzün etkin rol almasını sağlamak amacıyla gerekli tüm adımları atıyoruz. Biz de 2023 yılında ilk yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.



'FİYATLARI GÜNCELLEYİN'

Bakan Nebati, Türkiye'nin bu yıla fiyat indirimleriyle girdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Geçen yıl 30 liraya gelen motorin 21-22 lira. Doğalgaz, elektrik fiyatları da üreticiler açısından aşağı seviyede. Tarımda yem fiyatlarından gübreye kadar hepsinde ciddi şekilde geçen yıla göre düşme var. Bunun yansımalarını yeterince göremiyoruz. Çağrımız şu, fiyatlar artarken fiyatları artıranların enerjiden kaynaklanan fiyat artışlarının sebep olduğu tüm işletmelerin bunu güncellemeleri gerekiyor. Biz maaş zamları yapıyoruz ama tüm paydaşların da aynı kararlılıkla hareket etmesi önemli."



'TÜRK İNSANIYLA ÖVÜNÜYORUM'

Bakan Nebati şunları söyledi: "Okulları, üniversiteleri, Marmarayları, Avrasyaları, barajları, köprüleri, şehir hastanelerini hayata geçirdik. Ben AK Partiliyim, övünç duyuyorum. Bizimkilere gelince, biz yapıyoruz, biz utanıyoruz, biz üretiyoruz, biz utanıyoruz, binayı yapıyoruz, bir şeylerini buluyorlar, üç saat anlatmakla uğraşıyoruz. Bu ülkeyi buraya getiren biziz ve önümüzde yürüyen Recep Tayyip Erdoğan, rahatsız oluyorlarsa olsunlar. Rahatsız olanlar bu ülkeye taş üstüne taş koymayanlar. Recep Tayyip Erdoğan ile övünüyorum. Türkiye ile de Türk insanıyla da övünüyorum."



ENFLASYONLA MÜCADELEYE DEVAM

İSTANBUL Finans merkezi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada muhalefetin IMF ile pazarlık yapıp yapmadığını açıklaması gerektiğini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye'nin en temel problemlerinden birisi sıcak para bulmak diyorsan nasıl bulacağını, enflasyonla mücadelede de en önemli enstrüman para politikalarını sıkılaştırmak diyorsan çıkıp ifade etmek zorundasın. Biz sert tedbirlerle değil tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz. Biz enflasyonu büyümeden taviz vermeden, insanları işsiz bırakmadan bu ülkenin gündeminden çıkaracağız" diye konuştu. Bakan Nebati, ekonomik aktiviteye dair öncü göstergelerin, asrın felaketine rağmen, büyüyen, istihdam oluşturan bir ivmeyi gösterdiğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak Akkuyu Santrali 1960'larda konuşuldu, 70'lerde yapalım ifadesi vardı. 2023'teyiz Akkuyu inşa edilmiş olsaydı bugün bu şehrin elektrik tüketiminin tamamını karşılayacaktı. Birileri nasıl devrim araçlarına karşı çıktı ve Togg'u bu yıl sürebildik, birileri Vecihi Kuş'a karşı çıktı, dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olacaktık belki... Bu hayaller bizim çocukluğumuzun hayalleri. Bu hayalleri gerçekleştiren de Recep Tayyip Erdoğan. İradesini koyduğu için biz o yılların hayallerini gerçekleştiriyoruz, şaşkınlar rahatsızlar."







İSTANBUL ÇOK AJANTAJLI

İSTANBUL Finans Merkezi Zirvesi, A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başladı. Doğaner ve Güngör İstanbul'un finansın da önemli merkezlerinden bir tanesi olacağını dile getirdi.



'CİDDİ TALEP GÖRÜYORUZ'

İSTANBUL Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İstanbul'dan sadece birkaç saatlik uçuşla trilyonlarca dolarlık bir hacme ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan çok ciddi talep gördüklerini kaydeden Erdem, şöyle konuştu: "İstanbul Finans Merkezi 1.3 milyon metrekare ticaret alanı, 2 bin 100 kişilik konferans merkezi, 5 yıldızlı oteliyle tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte tasarlanmıştır. Dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılan tüm fiziki tesis yapısının yanı sıra İstanbul Finans Merkezi'nin bir gayrimenkul projesi dışında bir amacı vardır. Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan çok ciddi teveccüh görüyoruz."



'İFM ÇOK AVANTAJ SAĞLAYACAK'

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, zirvede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kadim tarihi ve jeopolitik konumu İstanbul'u benzerlerine göre üst konuma taşımaktadır. İFM ülkemize çok fazla avantaj sağlayacaktır. Uluslararası fonların Türkiye'ye çekilmesi, istihdama artı sağlayacak olması, teknolojik altyapının çeşitlenmesi, kaliteli insan kaynağının sağlanması bunların en önemlilerinden. İstanbul kısa vadede bölgesel, uzun vadede küresel bir finans merkezi olmaya adaydır. Sermeye piyasamızın dünya klasmanında önemli bir yeri olacağı kesindir. Son 2 yılda toplam 92 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Yılbaşından bu yana yaklaşık 17 milyarlık fonu şirketlere kaynak olarak sağlamış oluyoruz. Yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak adına bakanlığımız öncülüğünde finansal okuryazarlık üzerine çalışıyoruz."



'YEŞİL FİNANSA ÖNCÜLÜK EDER' BANKACILIK

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "İFM, Türkiye'nin finansal ve ekonomik bir güç haline gelme sürecinin önemli bir adımını ifa etmektedir" dedi. Akben, şöyle konuştu: "Ülkemizde bankacılık sektörü finans sektörünün yüzde 90 gibi büyük bir bölümünü konsolide etmektedir. Bu finans merkezinin bu anlamda dünya ile bir boy ölçüşme, Londra, Duabi, Singapur gibi ülkelerde bu finans merkezlerinin olduğunu düşündüğümüzde, Türkiye'nin bu alanda rekabet içinde olmasını destekleyecek şeyler var. Burada ithalat ihracat dengesini, ihracat lehine geliştirmemiz lazım. İFM, yeşil finans konusuna da buna öncülük etme kabiliyetine sahiptir."



AŞAN: ÇOK BÜYÜK POTANSİYEL VAR

CUMHURBAŞKANLIĞI Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Doğu ile Batı arasındaki çelişki iyice su yüzüne çıktı. Finansal anlamda da bu çekişmenin bir noktaya evrilmesini öngörmek mümkün. Önümüzdeki dönemin dünya açısından nispeten daha karmaşık ve kaotik bir dönem olacağını düşünüyorum. Hiçbir kaotik durum dünya tarihinde kalıcı olmamış. Sonunda başka bir dünya oluşmuş ve devam edilmiş. İstanbul'un çok önemli bir potansiyel taşıdığını görüyorum. Hem en az zararlı çıkmamız lazım. Hem de fırsatları iyi değerlendiriyor olmamız lazım. Bu Batı'ya sırt dönme meselesi değil. bunları çoktan aştık" dedi. İFM'nin güzel bir proje olduğunu belirten Aşan, "Burada inanılmaz bir emek var. Türkiye'deki seçimlerle ilgili herkes yorum yapıyor. Dünyanın yeniden şekillenmesinde bu toprakların ne kadar önem taşıdığını gösteriyor" diye konuştu.



