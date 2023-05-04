Turkuvaz Medya'dan İstanbul Finans Merkezi Zirvesi! Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Kararlı mücadelemiz sürecek"

Hayata geçirdiğimiz yapısal reformlarla güçlenen finansal sektörümüz, son yıllarda karşılaştığımız küresel şoklar karşısında ekonomimizin en önemli direnç unsurlarından birisi olmuştur.

Küresel finansal krizde ve sonrasındaki şok dönemlerinde, birçok gelişmiş ekonomide finans sektörü ile reel sektör arasındaki bağın kopmuş olmasının tetiklediği sorunlara şahit olduk. Bizler, finansal piyasalarımız ve reel sektör arasındaki ilişkinin sağlıklı ve güçlü olmasını ve finans sektörünün sağlam temeller üzerinde gelişmesini çok önemsiyoruz.

Bu doğrultuda gereken tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.Son 21 yıllık süreçte attığımız devrim niteliğindeki adımlar, ülkemizin gerek yasal altyapısıyla gerek denetim ve gözetim çerçevesiyle dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağlamıştır.

Hayata geçirdiğimiz yapısal reformlarla güçlenen finansal sektörümüz, son yıllarda karşılaştığımız küresel şoklar karşısında ekonomimizin en önemli direnç unsurlarından birisi olmuştur.

Bugün, uluslararası standartlarda düzenleme ve denetleme alt yapısına sahip olan Türk bankacılık sektörü, hem aktif kalitesi hem de sermaye yeterliliği açısından sağlamlığını sürdürmeye, Basel kriterlerini karşılamaya devam ediyor.

Bizler, sağlam bir duruş sergilemeye devam ederken, son dönemde uygulanan yüksek faiz politikalarının bir sonucu olarak ABD ve AB ülkelerinde banka iflaslarına şahit oluyoruz.

Finans sektörümüzün daha gelişimini desteklemek üzere altyapıya yönelik iyileştirmeleri hız kesmeden ve büyük bir kararlılıkla gerçekleştiriyoruz.

Finans sektörümüze ilişkin adımların yanı sıra sermaye piyasaları, ödeme sistemleri, katılım finans ve fintek alanlarında hayata geçirdiğimiz reformlarla finansal sektörün bir bütün içinde ve sağlıklı biçimde gelişmesini sağlıyoruz.

Dijitalleşmenin yanı sıra, çağımızın bir diğer realitesi olan yeşil dönüşüm alanında da finansal sektörümüzün etkin rol almasını sağlamak amacıyla gerekli tüm adımları atıyoruz.

Nitekim, sizlerin de yakından takip ettiği gibi düzenleyici ve denetleyici otoritemiz olan BDDK, "Sürdürülebilir Bankacılık Strateji Belgesi"ni geçtiğimiz yıl yayımladı.

Biz de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 2023 yılında ilk yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdik.