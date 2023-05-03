Bodrum pahalılıkta sınır tanımıyor! Tek lahmacun 450TL olurken otel fiyatları günlük 200 bin TL

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da turizm hareketliliği başlarken, fiyatlar da rekora koşuyor. Geçen yıl 200 liraya satılan lahmacun bu yıl 450 liraya kadar çıkarak cep yakarken; kişi başı günlük konaklama fiyatı da 450 liradan başlayıp, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Günlük kişi başı 450 liraya da otel var. Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var. Bu tarz yerler oteller içerisinde villa ve apart konsepti olarak hizmet veriyor. Burada 7 kişi de konaklayabiliyor. Fiyatlar isme, maliyete ve bölgeye göre değişkenlik gösteriyor" dedi.

Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin euroya çıkan özel plajların giriş ücreti bu yıl henüz netlik kazanmazken, geçen yıl plajlardaki lüks işletmelerde 200 lira olan bir lahmacun 450 liraya satılıyor. Dengiz, bu konuda da "Bodrum'da 20 liraya da lahmacun var, daha popüler olan başka bir bölgede bu fiyat 450 liraya çıkıyor" diye konuştu.



YÜZDE 45 ARTIŞ VAR

Bodrum'a dış hatlardan son 100 günde 25 bin yolcunun iniş yaptığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Dengiz, "Gelecek haftalarda bu rakamın artacağını ümit ediyoruz. İlk etapta, İngiliz pazar ağırlıklı misafirlerimiz var.

Sonra Rus pazarı geliyor. Geçen seneye göre 100 günde ulaştığımız rakamlar yüzde 45 artış gösterdi" dedi. Bodrum'da bazı otellerin henüz açılmadığını aktaran Dengiz, şöyle konuştu: "Birkaç hafta içinde hepsi açılır. Mayıs'ta doluluk yüzde 50 civarında olur."