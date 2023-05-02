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    Togg T10X'leri ilk sahiplerinin evine kadar götürdü!

    T10X’leri ilk sahiplerinin evine kadar götürerek teslim eden Togg, farkını ortaya koydu. Yerli ve milli otomobillerine kavuşanlar gurur ve mutluluğunu bir arada yaşadı.

    Gururun fo’togg’rafı

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, üretimden teslim aşamasına kadar her konuda ezber bozmaya devam ediyor. Banttan inen T10X'lerin ön siparişi veren ve hak sahibi olan vatandaşların evlerine kadar tırlarla götürülüp teslim edilmesi, Togg'un farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Sıfır kilometre Togg'ların fabrikadan çıkıp son sahiplerine ulaştığı gurur veren sevkiyat hikayesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.



    HEYECAN YAŞATTI
    Togg, T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti. Bu işlem saniye saniye kayıt altına alındı. Kula rengi T10X Elazığ'a, Anadolu rengi T10X Adana'ya, Oltu rengi araç Kocaeli'ye, Gemlik rengi T10X'ler ise Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Akıllı araçlarını alan aileler kadar, Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

    T10X'lerin teslimatlarına ilişkin Togg'un paylaştığı video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X'lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Togg T10X'leri ilk sahiplerinin evine kadar götürdü!
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