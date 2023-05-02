FED FAİZ KARARI SON DAKİKA! Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 2 Mayıs Dolar, euro, altın ne kadar? Piyasalarda son durum!

ECB 25 PUAN FAİZ ARTIRACAK



New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başlarken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

ECB'nin perşembe günü 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de olasılık dahilinde bulunmayı sürdürüyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün makroekonomik veri takviminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu verilerin ECB'nin para politikası kararları üzerinde etkili olması sebebiyle piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,30 geriledi.

ASYA'DA TEMKİMLİ HAREKET

Asya'da Fed öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği dikkati çekiyor.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e çıkardı. Banka'dan yapılan açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği belirtildi.

Çin'de piyasalar perşembe gününe kadar kapalı olsa da pazar günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2'ye inmesi ve imalat sanayinde daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin endişelerin güçlenmesine neden oldu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.