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    • Ekonomi
    • 02.05.2023 15:50
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    • 02.05.2023 15:50
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    FED FAİZ KARARI SON DAKİKA! Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 2 Mayıs Dolar, euro, altın ne kadar? Piyasalarda son durum!

    Mayıs ayı FED faiz kararı hakkında aramalar hız kazandı. Küresel ölçekte ekonomik seyir zikzaklı bir seyir çizerken, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırması beklentiler arasındaydı. Peki, Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? Dolar, euro, altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu 2023?

    FED faiz kararı hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. Mart ayında 25 baz puan artırıma gittiklerini açıklayan Başkan Jerome Powell açıklaması ile piyasaları hareketlendirecek. Peki, Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 2 Mayıs Dolar, euro, altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

    Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Mayıs ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

    Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

    YIL SONUNA KADAR 2 İNDİRİM

    Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.

    Öte yandan, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ederken, ülkede bankacılık krizinin yatışması da risk algısını törpülüyor.

    PİYASALARDA SON DURUM!

    FİRST REPUBLİC BANK KAPATILDI

    ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

    ABD'de bilanço dönemi güçlü şekilde devam ederken, bu hafta bilançosunu açıklaması beklenen şirketler arasında Apple, Coinbase, Ford, Uber, Pfizer ve Moderna bulunuyor.

        KARIŞIK SİNYALLER ÜRETİYOR

        Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ise karışık sinyaller üretmeyi sürdürüyor. Buna göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda 47,1 ile piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine karşın imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

        Söz konusu belirsizlikler emtia fiyatlarında yön arayışına neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı 79,2 dolar ve altının ons fiyatı 1.982 dolardan alıcı buluyor.

        ECB 25 PUAN FAİZ ARTIRACAK

        New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

        Tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başlarken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

        ECB'nin perşembe günü 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de olasılık dahilinde bulunmayı sürdürüyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

        Analistler, bugün makroekonomik veri takviminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu verilerin ECB'nin para politikası kararları üzerinde etkili olması sebebiyle piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

        Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,30 geriledi.

        ASYA'DA TEMKİMLİ HAREKET
        Asya'da Fed öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği dikkati çekiyor.

        Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e çıkardı. Banka'dan yapılan açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği belirtildi.

        Çin'de piyasalar perşembe gününe kadar kapalı olsa da pazar günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2'ye inmesi ve imalat sanayinde daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin endişelerin güçlenmesine neden oldu.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

        BIST'TE SON DURUM
        Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,58 üzerinde 4.617,93 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yatay seyirle 19,4580'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4640 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi PMI verileri, Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.500 seviyelerinin destek, 4.650 ve 4.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi FED FAİZ KARARI SON DAKİKA! Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 2 Mayıs Dolar, euro, altın ne kadar? Piyasalarda son durum!
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