FED FAİZ KARARI SON DAKİKA! Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 2 Mayıs Dolar, euro, altın ne kadar? Piyasalarda son durum!

FED faiz kararı hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. Mart ayında 25 baz puan artırıma gittiklerini açıklayan Başkan Jerome Powell açıklaması ile piyasaları hareketlendirecek. Peki, Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 2 Mayıs Dolar, euro, altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Mayıs ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.
Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.
YIL SONUNA KADAR 2 İNDİRİM
Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.
Öte yandan, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ederken, ülkede bankacılık krizinin yatışması da risk algısını törpülüyor.
PİYASALARDA SON DURUM!
FİRST REPUBLİC BANK KAPATILDI
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.
ABD'de bilanço dönemi güçlü şekilde devam ederken, bu hafta bilançosunu açıklaması beklenen şirketler arasında Apple, Coinbase, Ford, Uber, Pfizer ve Moderna bulunuyor.