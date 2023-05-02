Fed faiz kararını açıklıyor: Piyasaların ateşini harlayacaklar

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.
YIL SONUNA KADAR 2 İNDİRİM
Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.
Öte yandan, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ederken, ülkede bankacılık krizinin yatışması da risk algısını törpülüyor.
FİRST REPUBLİC BANK KAPATILDI
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.