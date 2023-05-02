Fed faiz kararını açıklıyor: Piyasaların ateşini harlayacaklar

Çin'de piyasalar perşembe gününe kadar kapalı olsa da pazar günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2'ye inmesi ve imalat sanayinde daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin endişelerin güçlenmesine neden oldu.