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    • Ekonomi
    • 02.05.2023 11:54
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    • 02.05.2023 12:08
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    Fed faiz kararını açıklıyor: Piyasaların ateşini harlayacaklar

    Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi, küresel piyasada uzun sürerli negatif dalgalanmaya neden oldu. Ekonomik darboğazı aşmak için faiz silahına sarılan ABD ve Avrupa Merkez Bankası resesyon ve istihdamda hızlı düşüşüne neden oldu. Küresel ölçekte ekonomik seyir zikzaklı bir seyir çizerken, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Uzun süredir devam eden artırımın, yılın 2. yarısından itibaren son bulacağı bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Fed faiz kararını açıklıyor

    Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

    YIL SONUNA KADAR 2 İNDİRİM
    Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.

    Öte yandan, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ederken, ülkede bankacılık krizinin yatışması da risk algısını törpülüyor.

    FİRST REPUBLİC BANK KAPATILDI
    ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

        ABD'de bilanço dönemi güçlü şekilde devam ederken, bu hafta bilançosunu açıklaması beklenen şirketler arasında Apple, Coinbase, Ford, Uber, Pfizer ve Moderna bulunuyor.

        KARIŞIK SİNYALLER ÜRETİYOR
        Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ise karışık sinyaller üretmeyi sürdürüyor. Buna göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda 47,1 ile piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine karşın imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

        Söz konusu belirsizlikler emtia fiyatlarında yön arayışına neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı 79,2 dolar ve altının ons fiyatı 1.982 dolardan alıcı buluyor.

        ECB 25 PUAN FAİZ ARTIRACAK
        New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

        Tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başlarken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

            ECB'nin perşembe günü 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de olasılık dahilinde bulunmayı sürdürüyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

            Analistler, bugün makroekonomik veri takviminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu verilerin ECB'nin para politikası kararları üzerinde etkili olması sebebiyle piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

            Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,30 geriledi.

            ASYA'DA TEMKİMLİ HAREKET
            Asya'da Fed öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği dikkati çekiyor.

            Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e çıkardı. Banka'dan yapılan açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği belirtildi.

                Çin'de piyasalar perşembe gününe kadar kapalı olsa da pazar günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2'ye inmesi ve imalat sanayinde daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin endişelerin güçlenmesine neden oldu.

                Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

                BIST'TE SON DURUM
                Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,58 üzerinde 4.617,93 puandan tamamladı.

                Dolar/TL, dün yatay seyirle 19,4580'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4640 seviyesinden işlem görüyor.

                    Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi PMI verileri, Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.500 seviyelerinin destek, 4.650 ve 4.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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