BORSA DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA? 3 Mayıs 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Ne zaman yükselir? Yorumlar...

Öte yandan, Halkbank'ın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bazı müştekiler tarafından ABD'de banka aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasının, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından reddedildiğinin belirtilmesinin ardından bugün Halkbank'ın borsada işlem gören hisselerinin fiyatı, yüzde 6'nın üzerinde değer kazancıyla işleme başladı.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 ve 4.450 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.