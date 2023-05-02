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    • Ekonomi
    • 02.05.2023 09:35
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    • 02.05.2023 09:35
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    CW ENRJİ HALKA ARZ SONUÇLARI | 2023 CWENE CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek?

    CW Enerji Madencilik halka arz süreci 26-27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. CW Enerji Madencilik halka arz sürecini QNB Finans Yatırım ile Deniz Yatırım üstlendi. En sık aratılanlar arasında CW Enerji halka arz sonuçları yer alıyor. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı?

    CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı.

    CW ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji talep toplama süreci 3 gün sürdü. CW Enerji paylarının halka arzına ilişkin talepler, 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde toplandı.

    CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    CW Enerji halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        CW ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        CW Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        CW ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?

        CW Enerji hisse kodu #CWENE olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

        CW ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

        SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Cw Enerji halka arz büyüklüğü 25.000.000 TL olacak. Ek satış dahil bu rakam 30.000.000 TL'ye çıkarılacak.
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            Haberler Ekonomi CW ENRJİ HALKA ARZ SONUÇLARI | 2023 CWENE CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek?
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