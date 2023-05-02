CW ENRJİ HALKA ARZ SONUÇLARI | 2023 CWENE CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek?

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı.
CW ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji talep toplama süreci 3 gün sürdü. CW Enerji paylarının halka arzına ilişkin talepler, 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde toplandı.
CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
CW Enerji halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.