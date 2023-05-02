CW ENRJİ HALKA ARZ SONUÇLARI | 2023 CWENE CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek?

CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CW Enerji halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.