Faiz sarmalı ayaklarına dolandı! ABD'nin ardından Almanya'da iflas endişesi: Deutsche Bank hisseleri çakıldı

Konu hakkında bir açıklama yapan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da Deutsche Bank'ın çok kârlı bir banka olduğunu dile getirdi ve gelecek için herhangi bir şüpheye gerek duyulmadığının altını çizerek, "Deutsche Bank, iş modelini tamamen yeniden organize etti ve çok karlı bir banka" dedi.