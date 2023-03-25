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    • Ekonomi
    • 25.03.2023 11:43
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    • 25.03.2023 11:43
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    Faiz sarmalı ayaklarına dolandı! ABD'nin ardından Almanya'da iflas endişesi: Deutsche Bank hisseleri çakıldı

    Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle tetiklenen küresel enflasyona karşı, Batı'da ekonomi yönetimleri faiz silahına sarıldı. Artan faiz istihdamda düşüşe ve finansal krizin derinleşmesine neden oldu. ABD'de 208'in ardından en büyük banka iflasları gerçekleşti. Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandı. Banka krizinin Avrupa'ya sıçraması endişesi Deutsche Bank hisselerinin, yüzde 14 düşüş yaşamasına neden oldu.

    takvim.com.tr
    Deutsche Bank hisseleri çakıldı

    ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından UBS'in Credit Suisse'i acil kurtarması, yatırımcılar arasında bankacılık krizinin bulaşıcı olma endişesini tetikledi. Endişenin artışı ile birlikte Deutsche Bank hisseleri, kredi risk primindeki (CDS) sert artışla birlikte yüzde 14 düştü.

    ÜÇ GÜNDÜR GERİLİYOR
    Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası olan Deutsche Bank hisseleri, üç gündür geriliyor. Bankanın tahvillerinin CDS maliyeti, son üç günde yüzde 35 artarak 190 puan seviyelerine yükseldi.

    Konu hakkında bir açıklama yapan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da Deutsche Bank'ın çok kârlı bir banka olduğunu dile getirdi ve gelecek için herhangi bir şüpheye gerek duyulmadığının altını çizerek, "Deutsche Bank, iş modelini tamamen yeniden organize etti ve çok karlı bir banka" dedi.

    KRİZDEN BU YANA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ
    Avrupa'da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi Mart 15'ten beri yaklaşık yüzde 10 düştü. Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.

        AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle kriz zamanlarında bankalara ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.

        Avrupa'da AT1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar euro olarak biliniyor.

        MOODY'S UYARIDA BULUNDU
        Düzenleyici kurumlar ve hükümetler son haftalarda krizin bulaşma riskini kontrol altına almak için önlemler açıklıyor ancak Moody's geçtiğimiz gün bir değerlendirmesinde kurumların 'geniş çapta başarılı olmaları' gerektiğini açıkladı.

        CREDİT SUİSSE KRİZİ
        İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

        Avrupa'da bankalar UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan AT1 tahvili silinmesinin ardından baskı altında kalmıştı.

            Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.

            AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle kriz zamanlarında bankalara ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.

            Avrupa'da AT1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar avro olarak biliniyor.

                Şimdiye kadar, AT1 tahvilleri Avrupa'da sadece bir kez silindi. 2017'de İspanyol Santander Bankası'nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 avro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.

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