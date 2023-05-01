Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.05.2023 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2023 12:44
    ABONE OL

    Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal asgari ücret vaadi! Bakan Nebati: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin 2022 yılından bu yana uyguladığı asgari ücrette sıfır vergiyi yeni seçim vaadi olarak kullandı. Sosyal medyada alay konusu olan Kılıçdaroğlu'na yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik" dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan skandal asgari ücret vaadi!

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça videolu paylaşımlarına devam ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videolarda vaat diye açıkladığı bazı konular zaten hali hazırda yürürlükte olan karar. Son günlerde Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete zam açıklamaları gündemdeki yerini korurken durumdan faydalanmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun dünkü videosunda asgari ücret vardı.

    Kılıçdaroğlu, orta sınıfın yok edildiğine dikkat çekerek, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız." ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'ndan skandal asgari ücret vaadi | VİDEO

    SON ASGARİ ÜCRETTE VERGİ SIFIRLANMIŞTI
    Ancak Kılıçdaroğlu, gündemin o kadar gerisinde kalmış ki vaat diye sunduğu vergisiz asgari ücret, 2022 yılında Başkan Erdoğan'ın kararıyla zaten uygulanıyor.

        Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik" dedi.

        Nebati'nin açıklaması şu şekilde:

        Sayın Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada asgari ücretten vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuş. Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016 yılından beri sağlamış olduğumuz ÖTV'siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti. Anlaşılıyor ki bizim gerçeklerimize, icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor. Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum. Ben şahsen Sayın Kılıçdaroğlu'nun, daha önce gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerden hangisini yapma vaadinde bulunacağını merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum. Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanan, en iyi bildiğini iddia ettiği vergi konusunda dahi bu kadar gerçeklikten uzak ifadelerde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını siz değerli vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kılıçdaroğlu’ndan skandal asgari ücret vaadi!
        Haberler Ekonomi Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal asgari ücret vaadi! Bakan Nebati: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz
            loading
            SON DAKİKA