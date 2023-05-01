Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal asgari ücret vaadi! Bakan Nebati: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça videolu paylaşımlarına devam ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videolarda vaat diye açıkladığı bazı konular zaten hali hazırda yürürlükte olan karar. Son günlerde Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete zam açıklamaları gündemdeki yerini korurken durumdan faydalanmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun dünkü videosunda asgari ücret vardı.
Kılıçdaroğlu, orta sınıfın yok edildiğine dikkat çekerek, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız." ifadelerini kullandı.
SON ASGARİ ÜCRETTE VERGİ SIFIRLANMIŞTI
Ancak Kılıçdaroğlu, gündemin o kadar gerisinde kalmış ki vaat diye sunduğu vergisiz asgari ücret, 2022 yılında Başkan Erdoğan'ın kararıyla zaten uygulanıyor.