Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: "Kanun teklifimiz hazır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kuruluna katıldı. Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" açıklamasında bulundu.
BAKAN BİLGİN'DEN FLAŞ 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE
Bakan Bilgin'in açıklamasından satır başları:
3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir. Kanun teklifimiz hazır.
Asgari ücret gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu yapısal bir düzenlemedir, bu tarihi bir adımdır. Cumhurbaşkanımıza bu düzenlemeyi götürdüğümde asgari ücretten vergi almayalım bu haksızlıktır dedi.
EYT SORUNUNU BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ
Çözdüğümüz çok önemli konulardan biri sosyal güvenlik reformu yapılırken hukuk kuralı geriye işletilmiş. EYT denen mesele bununla ilgili bir konu. Yaklaşık 5 milyon insanın olumsuz etkilenmesine yol açılmış.