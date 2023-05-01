Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: "Kanun teklifimiz hazır"

ABD yeni bir Ortadoğu siyaseti uyguluyor. Yani bizim coğrafyamızı batılılar yıktılar ama bununla kalmadılar. Şimdi de cumhuriyeti yıkmayı hedefliyorlar. Terör örgütleri ile iş birliği yaparak terör devletleri kurmak istiyorlar. PKK/PYD'yi, DEAŞ'ı kullanıyorlar. Çete liderlerinden birini Türkiye yerinde cezalandırdı, İslam düşmanlarını. PKK Suriye'de PYD adı altında ABD bütçesinden dolarla destek alarak maaşa bağlanmış bir katiller sürüsü. Türkiye'ye saldırmak için ABD tarafından maaşa bağlanmışlar. Katiller sürüsünün sözde lider kadrosu ABD karargahında saklanıyor. Burunlarını çıkardıkları anda Türk istihbaratı ne yapıyor? Onları televizyonlarda bir alt yazı haline getiriyor. Onun için neyle karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. ABD, PKK/PYD DEAŞ gibi terör örgütlerinden Türkiye'yi etkisiz hale getirmek istiyorlar. Çünkü Türkiye etkisiz hale gelirse, Suriye'yi, İran'ı parçalamak onlar için çok kolay bir lokma olacak. Bu proje yeniden sömürgeleştirme projesidir. 14 Mayıs'ta cevabını vereceğimiz sorulardan biri bu. Türk milleti, bin yıldır burada yaşayan bu halk, bu Müslüman coğrafyanın yeniden sömürgeleştirimesine dur diyecek.

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