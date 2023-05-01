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    • Ekonomi
    • 01.05.2023 12:32
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    • 01.05.2023 13:19
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: "Kanun teklifimiz hazır"

    Son dakika haberi! Memur-Sen Genel Kuruluna katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Bilgin’den flaş 3600 ek gösterge açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kuruluna katıldı. Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" açıklamasında bulundu.

    BAKAN BİLGİN'DEN FLAŞ 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE


    Bakan Bilgin'in açıklamasından satır başları:

    3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir. Kanun teklifimiz hazır.

    Asgari ücret gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu yapısal bir düzenlemedir, bu tarihi bir adımdır. Cumhurbaşkanımıza bu düzenlemeyi götürdüğümde asgari ücretten vergi almayalım bu haksızlıktır dedi.

    EYT SORUNUNU BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ
    Çözdüğümüz çok önemli konulardan biri sosyal güvenlik reformu yapılırken hukuk kuralı geriye işletilmiş. EYT denen mesele bununla ilgili bir konu. Yaklaşık 5 milyon insanın olumsuz etkilenmesine yol açılmış.

        EYT konusu çözüldüyse Sayın Cumhurbaşkanımızın ağır bir maliyeti olmasına rağmen onun iradesi ile çözüldü. Başka bir hükümet olsaydı çözülmezdi.

        ABD yeni bir Ortadoğu siyaseti uyguluyor. Yani bizim coğrafyamızı batılılar yıktılar ama bununla kalmadılar. Şimdi de cumhuriyeti yıkmayı hedefliyorlar. Terör örgütleri ile iş birliği yaparak terör devletleri kurmak istiyorlar. PKK/PYD'yi, DEAŞ'ı kullanıyorlar. Çete liderlerinden birini Türkiye yerinde cezalandırdı, İslam düşmanlarını. PKK Suriye'de PYD adı altında ABD bütçesinden dolarla destek alarak maaşa bağlanmış bir katiller sürüsü. Türkiye'ye saldırmak için ABD tarafından maaşa bağlanmışlar. Katiller sürüsünün sözde lider kadrosu ABD karargahında saklanıyor. Burunlarını çıkardıkları anda Türk istihbaratı ne yapıyor? Onları televizyonlarda bir alt yazı haline getiriyor. Onun için neyle karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. ABD, PKK/PYD DEAŞ gibi terör örgütlerinden Türkiye'yi etkisiz hale getirmek istiyorlar. Çünkü Türkiye etkisiz hale gelirse, Suriye'yi, İran'ı parçalamak onlar için çok kolay bir lokma olacak. Bu proje yeniden sömürgeleştirme projesidir. 14 Mayıs'ta cevabını vereceğimiz sorulardan biri bu. Türk milleti, bin yıldır burada yaşayan bu halk, bu Müslüman coğrafyanın yeniden sömürgeleştirimesine dur diyecek.

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        Cehaletin su yüzüne çıkışı adlı çalışma
        Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: "Kanun teklifimiz hazır"
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