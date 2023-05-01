Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın"

'KESİNLİKLE YÜZDE 25'TEN FAZLA ZAM YAPMAYIN'

Milletimizin zor günlerde nasıl depremde bir olduysak, o süreçte de olmayı biliyoruz. Bu artışın üzerinde bir artışı kanunen yapamazlar. Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar.

'PİYASA NORMALE DÖNECEKTİR'

Bu süreç geçici piyasa oturacak. TOKİ'mizle, özel sektörün yapımına ilişkin muafiyetleri verdik. İnşaat süreçlerinin tamamlanmasına müteakip piyasa normale dönecektir. Olumsuzluk devam ederse biz bu tarihi uzatır güncelleriz.