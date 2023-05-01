Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum, "Devrim niteliğinde yatırımlar yapılması güven ortamından kaynaklanmıştı. İnşallah yatırımlar artarak devam edecek." dedi.
Kurum'un açıklamalarından satır başları:
YÜZDE 25 SINIRININ UZATILMASI HAKKINDA
2023'ün Temmuz ayına kadar yüzde 25'i aşamaz, bu sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Ev sahipleri ve kiracılar korumak adına bunu yaptık. İstisnalar kaideyi bozmaz. Birçok ev sahibimiz bu sürece uyarak kiracısına da destek olabilme adına bu düzenlemeyi yüzde 25 artış sınırları içerisinde kalarak uymaya çalıştılar. Tabi ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var.
'KESİNLİKLE YÜZDE 25'TEN FAZLA ZAM YAPMAYIN'
Milletimizin zor günlerde nasıl depremde bir olduysak, o süreçte de olmayı biliyoruz. Bu artışın üzerinde bir artışı kanunen yapamazlar. Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar.
'PİYASA NORMALE DÖNECEKTİR'
Bu süreç geçici piyasa oturacak. TOKİ'mizle, özel sektörün yapımına ilişkin muafiyetleri verdik. İnşaat süreçlerinin tamamlanmasına müteakip piyasa normale dönecektir. Olumsuzluk devam ederse biz bu tarihi uzatır güncelleriz.