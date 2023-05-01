ASGARİ ÜCRETE ÇİFT HANE! Asgari ücrete ara zamda neler konuşuluyor? İşte zam formülleri
Asgari ücretliler heyecanla ara zam beklentisine girdi. Haziran ayında başlayacak çalışmalarda enflasyon oranı temel kriter olurken, refah payı da eklenecek. Tahminler yeni asgari ücret için 10 bin ya da 11 bin liranın üstünü işaret ederken, pek çok kesim de bu artıştan etkilenecek. İşte detayları…
Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Milyonları ilgilendiren bu ücret için çalışmalar ise Haziran'dan itibaren başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bunun için bir toplantı takvimi belirleyecek. Bu toplantılar sonucu yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.
YENİDEN EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ
Konuyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." dedi.
REFAH PAYI DA VAR
Asgari ücrette artışı için en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.
İşçiler için hesaplanacak asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken dikkate alınacak.
Tahminler asgari ücretin çift haneye ulaşacağını gösteriyor. 10 bin ya da 11 bin liranın üstünün görülmesi bekleniyor.
Eğer asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruştan 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Bir refah payı da eklenirse, yüzde 25, 30 ve hatta 35'e varan artışlar söz konusu olabilecek.