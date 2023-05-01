ASGARİ ÜCRETE ÇİFT HANE! Asgari ücrete ara zamda neler konuşuluyor? İşte zam formülleri

Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Milyonları ilgilendiren bu ücret için çalışmalar ise Haziran'dan itibaren başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bunun için bir toplantı takvimi belirleyecek. Bu toplantılar sonucu yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

YENİDEN EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ

Konuyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." dedi.