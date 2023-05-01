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ASGARİ ÜCRETE ÇİFT HANE! Asgari ücrete ara zamda neler konuşuluyor? İşte zam formülleri

Asgari ücretliler heyecanla ara zam beklentisine girdi. Haziran ayında başlayacak çalışmalarda enflasyon oranı temel kriter olurken, refah payı da eklenecek. Tahminler yeni asgari ücret için 10 bin ya da 11 bin liranın üstünü işaret ederken, pek çok kesim de bu artıştan etkilenecek. İşte detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
01.05.2023 11:32 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:53
ASGARİ ÜCRETE ÇİFT HANE! Asgari ücrete ara zamda neler konuşuluyor? İşte zam formülleri

Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Milyonları ilgilendiren bu ücret için çalışmalar ise Haziran'dan itibaren başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bunun için bir toplantı takvimi belirleyecek. Bu toplantılar sonucu yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

YENİDEN EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ
Konuyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." dedi.

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ASGARİ ÜCRETE ÇİFT HANE! Asgari ücrete ara zamda neler konuşuluyor? İşte zam formülleri

REFAH PAYI DA VAR
Asgari ücrette artışı için en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.

ASGARİ ÜCRETE ÇİFT HANE! Asgari ücrete ara zamda neler konuşuluyor? İşte zam formülleri

İşçiler için hesaplanacak asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken dikkate alınacak.

Tahminler asgari ücretin çift haneye ulaşacağını gösteriyor. 10 bin ya da 11 bin liranın üstünün görülmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ÇİFT HANE! Asgari ücrete ara zamda neler konuşuluyor? İşte zam formülleri

4 FARKLI ORAN VAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; ilk 3 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 12.52 çıktı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki aylık TÜFE tahminlerine göre bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek.

ASGARİ ÜCRETE ÇİFT HANE! Asgari ücrete ara zamda neler konuşuluyor? İşte zam formülleri

Eğer asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruştan 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Bir refah payı da eklenirse, yüzde 25, 30 ve hatta 35'e varan artışlar söz konusu olabilecek.

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