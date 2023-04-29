Kocaeli Kandıra, Körfez TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? TOKİ Kocaeli bin 500 müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Kocaeli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu. Kocaeli'nin Kandıra ve Körfez ilçelerinde inşa edilecek toplam 1.500 müstakil arsa için kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listeleri sorgulanmaya başlandı. Peki Kandıra, Körfez TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte e-Devlet TOKİ Kocaeli bin 500 müstakil arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ KOCAELİ ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ KOCAELİ ARSA KURA ÇEKİMİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Toki müstakil ve müşterek arsa kuraları il il gerçekleştirilirken, bugünün kuraları Kocaeli Kandıra , Körfez ilçelerinde gerçekleştirildi. Kuralar toki.tv ve TOKİ YouTube resmi hesaplarından canlı olarak takip edilebildi. TOKİ Kocaeli arsa kuraları saat 10:00'da başladı.
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN SONA ERDİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ''İlk Evim Arsa'' kuraları tamamlandı.
1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmıştı.
Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10 Nisan'da başladı ve 28 Nisan'da sona erdi.
Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahiplerini bulmuş olacak.