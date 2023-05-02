Nisan ayı enflasyon tahmini 2023 - Zamlı maaşlara SON 2 VERİ! TÜİK TÜFE sonucu ZAMLI EMEKLİ MAAŞI hesabı...

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.