Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 4,40, holding endeksi yüzde 3,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,15 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,95 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasına karşın piyasalarda yön arayışının sürdüğünü, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.

Dün ABD'den sonra bugün de Avrupa'da açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılayamadığını dile getiren analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.