İşte AK Parti’nin yeni dönem adımları! Gençlere, emeklilere, kadınlara, çiftçilere müjde! Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 4 koldan destek

AİLE VE GENÇLİK BANKASI ADIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile kavramına yeni dönemde de verecekleri öneme değinerek, "Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından, çocuklara ve gençlere kadar ailelerin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz" demişti.





KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI: YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK!

İlk olarak İstanbul'da başlayacak ve daha sonra Tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracak 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile ilgili Başkan Erdoğan "Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda, 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak." müjdesini vermişti.