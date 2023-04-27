İşte AK Parti’nin yeni dönem adımları! Gençlere, emeklilere, kadınlara, çiftçilere müjde! Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 4 koldan destek
20 yıldır vatandaşın çıkarlarını koruyan bir yönetim sistemi kuran Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için il il gezerken yeni dönem müjdelerini de sıralıyor. AK Parti hükümeti yeni dönemde gençlere, emeklilere, kadınlara ve çiftçilere yeni destekler planlıyor. Geçtiğimiz sene 3600 ek göstergeden EYT'lilere, KYK kredi faizlerinin silinmesine kadar vatandaşı nefes aldıracak birçok adım atılmıştı.
Gençlerden emeklilere, kadınlardan çiftçilere kadar birçok kesime sosyal destek sağlayan AK Parti hükümeti yeni dönemde de her kesimin cebine olumlu yansıyacak adımlar atmayı planlıyor. 14 Mayıs seçimleri için il il dolaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşla buluşmalarında yeni dönem müjdelerini sıralıyor.
VATANDAŞA 4 KOLDAN DESTEK!
Başkan Erdoğan, gençlik kartı uygulamasını duyurarak, "Kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanıyla bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz." demişti.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI ADIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile kavramına yeni dönemde de verecekleri öneme değinerek, "Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından, çocuklara ve gençlere kadar ailelerin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz" demişti.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI: YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK!
İlk olarak İstanbul'da başlayacak ve daha sonra Tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracak 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile ilgili Başkan Erdoğan "Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda, 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak." müjdesini vermişti.