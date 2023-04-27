BDDK'dan elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi! 900 bin lira ve altına 48 ay vade





900 BİN LİRA VE ALTINA 48 AY VADE

Yeni düzenlemeye göre nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70'ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

1 milyon 800 bin liraya kadar 36 ay vade

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.