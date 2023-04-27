BDDK'dan elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi! 900 bin lira ve altına 48 ay vade

BDDK, elektrik motorlu taşıtlar için yeni kredi düzenlemesi getirdi.
900 BİN LİRA VE ALTINA 48 AY VADE
Yeni düzenlemeye göre nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70'ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.
1 milyon 800 bin liraya kadar 36 ay vade
900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.
24 AY VE 12 AY VADE İÇİN DETAYLAR
Öte yandan 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.
2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.