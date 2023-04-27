AK Parti'den milyonlarca esnafa müjde: Meclisin ilk gündemi olacak! | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, duyurdu: "İlk fırsatta düzenleme yapacağız"

"AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ HER ALANDA FAYDA SAĞLAYACAK"

Türklerin asker olduğu kadar tüccar bir millet de olduğunu belirten Bilgin, "Eğer ticareti bilmeseydik burada bin yıl değil, muhtemelen 50-60 ya da 100 yıl yaşayabilirdik. Daha uzun ömürlü olmazdı." dedi.