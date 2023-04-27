AK Parti'den milyonlarca esnafa müjde: Meclisin ilk gündemi olacak! | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, duyurdu: "İlk fırsatta düzenleme yapacağız"

Bakan Bilgin, Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.
3600 EK GÖSTERGE HAYATA GEÇİRİLDİ
Çalışma hayatının uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına çözüm ürettiklerini belirten Bilgin, bu kapsamda aralarında 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeli ve geçici işçilere kadronun da olduğu düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsattı.
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ONU ÇÖZECEĞİZ"
Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.