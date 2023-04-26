ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar"

BAYRAM YAŞATTI

Taksici Halit Akın (58): "Taksimi değiştirmek istiyordum ÖTV konusunda zorlanıyordum. Ama reisimiz öyle bir müjde verdi ki bize çifte bayramı yaşattı. Şimdi hemen biraz borçlanıp taksimi yenileyeceğim ve müşterilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU

Osman Tirki (54): "Cumhurbaşkanımız müjdeyi verince ben ve taksi durağında tüm arkadaşlarım sevinç çığlığı attık. Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Allah reisimizden razı olsun".