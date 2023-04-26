ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar"

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Bursa'da yaptığı "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici, kamyonla taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" şeklindeki açıklaması, yurt genelinde yaşayan taksici ve nakliyeci esnafını sevindirdi.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, taksici esnafının yüzde 45 oranında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle aracını yenileyemediğini, bu oranın, yolcu taşıyan minibüs, otobüs ve servis araçları gibi yüzde 4-8 arasına çekilmesi gerektiğini her platformda ifade ediyordu. Anık, yüzde 20'ye bile razı olduklarını söylüyordu.
Taksiciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemlik'ten yaptığı açıklamayla adeta bayram yaptı. Başkan Anık, "Yıllardır bugünü bekliyorduk. Minibüsler, otobüsler, servis araçlarının yenilenmesinde çok düşük oranlarda ÖTV ödenirken, aracını yenilemek isteyen taksici yüzde 45 ÖTV ödüyordu. Bunun haksızlık olduğunu her fırsatta dile getirdik. Cumhurbaşkanımızın açıklaması hepimizi çok mutlu etti, çok sevindik. 1 milyon liralık 2023 model bir taksi aracı, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla 550 bin, 600 bin liraya alınabilecek. Bundan daha güzel ne olabilir ki…" dedi.