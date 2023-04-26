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    • Ekonomi
    • 26.04.2023 09:51
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    • 26.04.2023 10:03
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    ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ticari araçlarını yenilemek isteyenlere yönelik uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti esnaf tarafından olumlu karşılandı. Esnaflar, "Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar" dedi.

    takvim.com.tr
    “Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar

    Başkan Erdoğan'ın önceki gün Bursa'da yaptığı "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici, kamyonla taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" şeklindeki açıklaması, yurt genelinde yaşayan taksici ve nakliyeci esnafını sevindirdi.

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, taksici esnafının yüzde 45 oranında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle aracını yenileyemediğini, bu oranın, yolcu taşıyan minibüs, otobüs ve servis araçları gibi yüzde 4-8 arasına çekilmesi gerektiğini her platformda ifade ediyordu. Anık, yüzde 20'ye bile razı olduklarını söylüyordu.


    Taksiciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemlik'ten yaptığı açıklamayla adeta bayram yaptı. Başkan Anık, "Yıllardır bugünü bekliyorduk. Minibüsler, otobüsler, servis araçlarının yenilenmesinde çok düşük oranlarda ÖTV ödenirken, aracını yenilemek isteyen taksici yüzde 45 ÖTV ödüyordu. Bunun haksızlık olduğunu her fırsatta dile getirdik. Cumhurbaşkanımızın açıklaması hepimizi çok mutlu etti, çok sevindik. 1 milyon liralık 2023 model bir taksi aracı, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla 550 bin, 600 bin liraya alınabilecek. Bundan daha güzel ne olabilir ki…" dedi.

        Serkan Şener (40- Taksici): "Cumhurbaşkanımız bizlere büyük bir müjde verdi. ÖTV muafiyeti ile eski araçlarımızı yenileme fırsatı bulacağız. Bu tüm esnafın yüzünü güldüren bir uygulama oldu. Bu memlekette bizler kuru sıkı atanları da gördük, sözünün eri olanları da gördük. Reis, yaparım dedi mi yapar. Ona güvenimiz tam"

        Ensar Yılmaz (39- Taksici): "Uzun zamandan bu yana almış olduğumuz en iyi haber. Bizler yatırım yapıyoruz. Hem araç hem de hat alıyoruz. Ancak aldığımız araçlar sürekli yollarda olduğu için normalden daha hızlı bir şekilde yıpranıyor. Eğer bu işi yapmak istiyorsak, aracımızı sürekli yenilememiz gerekiyor. Bu vatandaşın da daha konforlu hizmet alması için de gerekiyor. Adeta bayram üstüne bayram yaşıyoruz. ÖTV indirim bizlere ilaç gibi geldi. Devletimiz var olsun"

        YAPARSA ERDOĞAN YAPAR, GERİSİ LAF CAMBAZLIĞI YAPAR!
        Kaptan Şahin (62- Taksici): " Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. ÖTV'siz araçlarımızı yenileme müjdesiyle arabamı ÖTV vermeden yenileyeceğim. Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar"

        Taksici Yusuf Bayraktar (41): "Bu müjdeyle adeta çifte bayram yaşadık. Bizler vatandaşa hizmet ediyoruz. Hizmette kalite gerekir. Cumhurbaşkanımızın verdiği ÖTV alınmayacak müjdesiyle hemen yeni araba alıp, müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Reis'imizden Allah razı olsun"



            İsmail Hakkı Günay (60 – Minibüs sürücüsü): "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız vatandaşının, esnafının her an imdadına yetişiyor. ÖTV'yi kaldırma müjdesini verince hemen yeni minibüs almaya karar verdim. Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi yapılanı yıkmak için uğraşır"

            Macit Ceyhan (64- Nakliyeci): "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için ayrı bir müjde niteliğinde. Uzun süredir bir türlü yenileyemediğimiz araçlarımızı, imkanlarımız dahilinde ÖTV'siz yenileyebileceğiz. Bu bizim için son derece önemli bir fırsat"

            "ESNAF SENİNLE GURUR DUYUYOR"
            Taksici Ayhan Kara (60): "Bu müjde bizlere en güzel hediye, ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah, Başkanımızı bizlerin başından eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım esnaf kardeşlerin seninle gurur duyuyor"

            BAYRAM YAŞATTI
            Taksici Halit Akın (58): "Taksimi değiştirmek istiyordum ÖTV konusunda zorlanıyordum. Ama reisimiz öyle bir müjde verdi ki bize çifte bayramı yaşattı. Şimdi hemen biraz borçlanıp taksimi yenileyeceğim ve müşterilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

            BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU
            Osman Tirki (54): "Cumhurbaşkanımız müjdeyi verince ben ve taksi durağında tüm arkadaşlarım sevinç çığlığı attık. Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Allah reisimizden razı olsun".

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            Haberler Ekonomi ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar"
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