Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

Nisan ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz zammı için heyecanlı bekleyişte olan emekli ve memurlar, 2023'ün 6'ncı enflasyon oranı için araşırmalarını sürdürüyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar 2023? Nisan ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Memur emekli enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...