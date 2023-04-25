Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı 2023? Mayıs ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak? %25 kira oranı nasıl hesaplanır?



SINIFLANDIRMA VE PUANLAMA SİSTEMİ



Dünyada kira kontrolü amacıyla en yaygın yöntem olarak sınıflandırma ve puanlama yöntemi ön plana çıkıyor. Benzer özelliklere sahip konutlarda uygulanabilecek en yüksek kira bedeli yasayla belirleniyor. Bu konudaki ilk uygulamalarda kira bedeli belli bir yıla göre sabitlenirken, sonraki uygulamalarda belirli bir artış oranı dikkate alınarak kira bedelinin belirlenmesi esas alınıyor. Hollanda'da uygulanan puanlama sistemi ile de konutların kira bedelleri bir değerlendirme ile tespit ediliyor. Konutlar boyutu, yaşı, oda sayısı, mutfağı, banyosu, bahçesi, enerji verimliliği gibi çok sayıda farklı kriterle bir puan alıyor. Bu unsurlar sonucu ortaya çıkan puanın toplamı belirli sınırın altında kalıyorsa ev "sosyal konut" kapsamına giriyor.



AVRUPA'DA YÜKSEK KİRADA BÜYÜK SORUN



İsviçre, Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle protesto gösterileri gerçekleşti. Hollanda'da kira artışlarına tavan sınırlaması getirildi. Avusturya, toplu konutlarda yaşayanların kira bedeli olarak gelirlerinin üçte birinden fazlasını vermelerini yasakladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde özellikle İstanbul'un depreme hazırlanmasında önemli bir dönüm noktası olacak "Bir Senden Bir Benden" projesi ile engelli vatandaşlar için "Emin Eller" projesini kamuoyu ile paylaşacak.

KENTEL DÖNÜŞÜME BÜYÜK DESTEK



Büyük İstanbul depremi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında depreme dayanıklı binalar yapılması için kentsel dönüşüme ağırlık verilecek. Bu alandaki engellerin kaldırılması için arka arkaya adımlar atılacak. Vatandaşların oturdukları sağlıksız binaları dönüştürmesine dönük Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından uzun süredir çalışılan projede son aşamaya gelindi. Başkan Erdoğan da "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" demişti.