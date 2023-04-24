Ekonominin kalbi canlanıyor: Merkez Bankası, İstanbul Finans Merkezi'ne taşınıyor

Limak tarafından İFM'de inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasının haziranda tamamlanması bekleniyor. Avrupa'nın en yüksek katlı binasında Türkiye'nin en hızlı çift kabinli 52 asansörü bulunuyor
BİNA 386 METRE YÜKSEKLİĞİNDE
Bu yıl içinde 1930'da kurulan Merkez Bankası merkezini İstanbul'a taşımış olacak. Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 bin 650 çalışanı bulunuyor, bunların 2 bin 120'si idari merkezi ofislerinde çalışıyor.
İnşaatı Limak tarafından üstlenilen Merkez Bankası kulesi temelden itibaren 386 metre yüksekliğinde olacak. Projenin statik detayları Türk firma tarafından hazırlanırken, projelendirme dışında yüksek yapı konusunda Amerika'nın ünlü bir firmasına da kontrol ettirildi.
DEPREME UYGUN İNŞA EDİLDİ
Merkez Bankası binası olası İstanbul depremi de dikkate alınarak projelendirildi. Statik hesapları yapılan, Türkiye'nin en hızlı double deck (çift kabinli) 52 asansör, 21 yürüyen merdiven yer alıyor. Asansörler olası bir depremden hemen sonra çalışmaya devam edecek şekilde tasarlandı.