Ekonominin kalbi canlanıyor: Merkez Bankası, İstanbul Finans Merkezi'ne taşınıyor

Limak tarafından İFM'de inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasının haziranda tamamlanması bekleniyor. Avrupa'nın en yüksek katlı binasında Türkiye'nin en hızlı çift kabinli 52 asansörü bulunuyor

BİNA 386 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Bu yıl içinde 1930'da kurulan Merkez Bankası merkezini İstanbul'a taşımış olacak. Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 bin 650 çalışanı bulunuyor, bunların 2 bin 120'si idari merkezi ofislerinde çalışıyor.