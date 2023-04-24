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    • Ekonomi
    • 24.04.2023 07:50
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    • 24.04.2023 07:50
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    Ekonominin kalbi canlanıyor: Merkez Bankası, İstanbul Finans Merkezi'ne taşınıyor

    Türkiye ekonomisinin yeni dönemde sembolü ve merkezi olacak İstanbul Finans Merkezi'nde, Merkez Bankası için hareketlilik sürüyor. 72 katlı binada çalışmaların Haziran ayından tamamen sona ermesi beklenirken, çalışanların bir kısmının nakil işlemleri başlatıldı. İstanbul'da yaşanacak olası depreme göre tasarlanan yapı, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak. Sembol yapıda Limak imzası bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası, İstanbul Finans Merkezi’ne taşınıyor

    Limak tarafından İFM'de inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasının haziranda tamamlanması bekleniyor. Avrupa'nın en yüksek katlı binasında Türkiye'nin en hızlı çift kabinli 52 asansörü bulunuyor

    BİNA 386 METRE YÜKSEKLİĞİNDE
    Bu yıl içinde 1930'da kurulan Merkez Bankası merkezini İstanbul'a taşımış olacak. Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 bin 650 çalışanı bulunuyor, bunların 2 bin 120'si idari merkezi ofislerinde çalışıyor.

    İnşaatı Limak tarafından üstlenilen Merkez Bankası kulesi temelden itibaren 386 metre yüksekliğinde olacak. Projenin statik detayları Türk firma tarafından hazırlanırken, projelendirme dışında yüksek yapı konusunda Amerika'nın ünlü bir firmasına da kontrol ettirildi.

    DEPREME UYGUN İNŞA EDİLDİ
    Merkez Bankası binası olası İstanbul depremi de dikkate alınarak projelendirildi. Statik hesapları yapılan, Türkiye'nin en hızlı double deck (çift kabinli) 52 asansör, 21 yürüyen merdiven yer alıyor. Asansörler olası bir depremden hemen sonra çalışmaya devam edecek şekilde tasarlandı.

        Bina hem kompozite, çelik ve betonarme kullanılarak yapıldı. Bina 351 bin metrekare brüt alana inşa edildi. Yerin altında 7 kat olup, Merkez Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan kasa dairesinin buraya taşınması bekleniyor. Para basım çalışmaları burada yapılmayacak.

        24 KATI MERKEZ BANKASI OFİSİ
        Merkez Bankası binanın 24 katını ofis olarak kullanacak. Binanın bazı katları otopark, sosyal tesisler, spor salonu, revir, kongre alanı, müze olacak. Binayı Merkez Bankası işletecek. Binanın inşaatı başlayalı 27 ay (sözleşme dönemiyle birlikte 32 ay) oldu.

        Dünyadaki benzerleri yaklaşık 6-7 yılda tamamlanıyor. Toplam 4.500 kişinin çalıştığı Merkez Bankası binası akıllı bina olarak tasarlandı. Diğer binalarda olmayan doğal havalandırma sistemi kuruldu.

            ÇALIŞANLARIN NAKİLLERİ BAŞLADI
            Merkez Bankası Kulesi'nde inşaat çalışmaları sürerken çalışanların nakil çalışmaları da başladı. Merkez Bankası 3 Aralık 2019 tarihli yönetim komitesi kararıyla bazı birimlerin İstanbul'a taşıma kararı almıştı.

            Ocak 2020 itibarıyla bazı birimleri İstanbul'a taşındı. İdari merkezde çalışanların tamamının İstanbul'a kaydırılıp kaydırılmayacağı netleşmedi.

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