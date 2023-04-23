Son dakika: TOKİ'den flaş Tuzla konutları açıklaması

İşte TOKİ'den yapılan açıklama:

İdaremizce ülke genelinde dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak 100 bin sosyal konut kampanyası ilan edilmiş ve bu kapsamda İstanbul Anadolu yakasında 5.750 konut planlanmıştır. Söz konusu proje için Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesinde İdaremiz mülkiyetlerinin de bulunduğu bölgede proje alanı tespit edilmiş, kura ile 5.750 adet hak sahibi belirlenmiştir.