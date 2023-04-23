Kentsel dönüşümde beş adımlı dev proje! En geç 2 yıl içinde tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi beş adımda tamamlanacak. İlk adım olarak mülk sahibinin 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurması gerekiyor.
Başvurunun yapılması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Raporun hazırlanması sonrası gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Proje aşamasının tamamlanması sonrası ruhsat alma süreci başlayacak.
EN GEÇ 2 YILDA TESLİM
Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak. Projeye göre 100 m2 2+1 daire için 750 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sunulacak. 120 m2 3+1 daire için ise 900 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise aynı şekilde yüzde 10 peşinat ve 6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sağlanacak.