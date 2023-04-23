Kentsel dönüşümde beş adımlı dev proje! En geç 2 yıl içinde tamamlanacak

İKİ YAKAYA UYDU KENT

Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı. Riskli konutların dönüşümü için İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kurulması öngörülüyor. Bu kentlerin 500 bin kişilik kısmı Avrupa'da 500 bin kişilik kısmı ise Asya yakasında olacak. Bunun yanı sıra 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek. Sabah'ta yer alan habere göre, projeyle 1 milyon 500 bin konutun dönüştürülmesi 6 milyon kişinin güvenli konutlara taşınması hedeflendiği belirtildi. İstanbul'un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.