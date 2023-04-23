İlk çeyrekte en çok ihracat yapılan ülkeler belli oldu: Almanya 4,9 milyar dolarla ilk sırada!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-mart dönemi ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere yönelik ihracat da 54 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte en fazla ihracat 4 milyar 877 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya dış satım, Ocak-Mart 2022'ye göre yüzde 0,4 arttı.