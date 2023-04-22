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    • Ekonomi
    • 22.04.2023 06:58
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    • 22.04.2023 06:58
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    Çalışma hayatında güçlü hamleler devreye giriyor! Part-time işlerin önü açılacak

    AK Parti’nin seçim beyannamesinde asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış sağlanacağı sözü verildi. Part-time işlerin önü açılacak, işsizlik maaşına erişim kolaylaşacak, bakım ekonomisi güçlenecek.

    Part-time işlerin önü açılacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emeklilerin enflasyonun üzerinde artış ve refah payı almaları sağlanacağı vurgulanırken, tüm çalışanlara kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sözü verildi. Part-time işlerin önü açılacak, işsizlik maaşına erişim kolaylaşacak, yeni aktif işgücü programları devreye girecek, bakım ekonomisi güçlenecek.



    İŞSİZLİK MAAŞINA KOLAY ERİŞİM
    Pasif işgücü programlarının erişilebilirliği güçlendirilecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları kolaylaştırılacak. İş sağlığı ve güvenliği reformu kararlılıkla uygulanmaya devam edilecek. İş gücü piyasasında kayıt dışılığa izin verilmeyecek. Rehberlik ve gönüllü uyum ön planda tutulacak, risk odaklı denetim kapasitesi etkinleştirilecek. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak.



    KADIN İSTİHDAMI ARTACAK
    Çalışırken eğitimlerini de devam ettiren gençlere yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli iş gücü sayısı artırılacak. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 35'in, işgücüne katılma oranı yüzde 40'ın üzerine çıkarılacak. İş sağlığı ve güvenliği reformunu kararlılıkla uygulamaya devam edilecek. İşgücü piyasasının yeşil ve mavi ekonomi, döngüsel ve dijital ekonomi ile iklim değişikliğine uyumunu hızlandıracak. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerinin hızlandırılmasını ve kalıcılıklarının teşvik edilecek. Güvenceli esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Kayıt dışılıkla mücadele mekanizmalarını güçlendirerek, 2028 yılında kayıtdışı istihdamın payı yüzde 20'nin altına indirilecek.



        BAKIM SİGORTASI GÜÇLENECEK
        Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında aile kalmayacak. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Uzun Dönemli Bakım Sigortası'nda yeni model oluşturulacak. Vatandaşların uzun dönemli bakımlarını garanti altına alabilmesini ve yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulanacak.



        ÇALIŞMA İZİN KRİTERLERİ GÜNCELLENCEK
        Çalışma izni kriterleri de yerel iş gücü piyasasının korunmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden belirlenecek. Sektörel farklılıklar göz önünde bulundurularak iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri etkinleştirilecek. Sosyal destek programları ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecek. Sosyal yardımlardan yararlanma koşulları standardize edilecek.



        TÜKETİCİLER KORUNACAK
        Modern teknolojiler ve organizasyonlar kanalıyla tüketici hakları güçlendirilmeye devam edilecek. Çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere hassas tüketici gruplarına özel önlemler getirilecek. Finansal tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Ürün güvenliği mevzuatı yeşil dönüşüm, yapay zekâ, döngüsel ekonomi üçgeninde güncel hale getirilecek.



            6 MİLYON İSTİHDAM İÇİN YOL HARİTASI HAZIR
            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar 6 milyon istihdam yaratılacağını duyururken, milyonlarca gencin nitelikli eleman olarak işgücü piyasasına girmesi sağlanacak. Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak, bilişim, finans, inşaat, sağlık, turizm sektörü başta olmak üzere her gencin özelliklerine uygun iş sağlanacak. Gençlerin özellikleri, meslekleri, isteklerine en uygun işe yerleştirilmeleri, işe uyumlarının sağlanmaları öncelikli olacak.



            İSTİHDAM GARANTİLİ KURS
            Sabah'ta yer alan habere göre, Geçen yılın sonu itibarıyla 32 milyon civarında olan toplam istihdam 6 milyon artışla 2028 sonunda 38 milyona yükseltilecek. İstihdam garantili mesleki eğitim kursları artırılacak. Kırsaldaki gençlerin de daha kolay ve hızlı iş sahibi olması için ilçe bazında programlar düzenlenecek. Özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı artırılacak. İşgücü yetiştirme kursunu bitirenlerin yüzde 50'si iş sahibi olacak. İstihdam izleme araştırmaları yapılacak. Meslek lisesi, yüksekokulu mezunlarının işe yerleştirme oranı yükselecek.

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            Haberler Ekonomi Çalışma hayatında güçlü hamleler devreye giriyor! Part-time işlerin önü açılacak
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