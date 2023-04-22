Yerli gaz cepleri ısıtacak! 1.851 TL vatandaşın cebinde kalacak





5.9 MİLYAR ÖDENMEYECEK

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yerli doğal gazın en kısa sürede hanelerde kullanılmaya başlanacağını belirterek, "Mayıs ayı doğalgaz tüketiminin hane başı ortalama 50 metreküp seviyesinde gerçekleşeceği ve doğal gazın ortalama konut fiyatının mayıs ayında 6.15 lira olacağı düşünüldüğünde Karadeniz gazıyla yaklaşık 19 milyon 200 bin abonenin toplamda 5.9 milyar liralık faturası devlet tarafından karşılanabilir" dedi. Doğalgazın hem ısınmada hem de sıcak su ve pişirme amaçlı kullanımda kömür, LPG gibi alternatif yakıtlara kıyasla yaklaşık 2-3 kat daha ucuz olduğunu vurgulayan Arslan, 2022 yılında bir hanenin yıllık doğalgaz giderinin 6 bin lira civarında olduğunu söyledi.

DOĞALGAZIN MİMARI BERAT ALBAYRAK

Karadeniz Doğalgazı'nın karaya çıkarılması töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederken, siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar da Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Albayrak'ı unutmadı. Devlet Eski Bakanı Masum Türker, "Bugün bu konuştuklarımızı mimarı Berat Albayrak'tır. Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunları konuşacak olamazdık" dedi.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİ

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, "Sayın başkanımızın ortaya koyduğu siyasi irade ve Sayın Berat Albayrak ve diğer bakanlarımız ve kurumlarımızın büyük gayretiyle 2017'de bugüne tarih yazıldığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Erdem Kertişçi de, "Gemilerin alınma sürecinde içeriden ve dışarıdan onlarca tehdide boyun eğmeyen, ne olursa olsun doğalgaz aramasını yapacağım diyen Berat Albayrak'a sonsuz teşekkürler" diye konuştu. Cevat Olçok, "Berat Albayrak'ın gayretleri, çalışmalarını ve emeklerini unutmadık... Çok çalıştı ve başardı..." yorumunda bulunurken, İbrahim Beşinci, "2017'de Berat Albayrak'ın temelini attığı Karadeniz gazı, milletimizin huzurunda çıkarıldı" tespitinde bulundu.

UNUTMAK VEFASIZLIK

Yavuz Selim Kurt, "Allah u Teâla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız Berat Bey, Fatih Bey ve işçisinden mühendisine tüm emeği geçenlerden razı olsun" paylamışında bulunurken, gazeteci Serdar Arseven, "Böyle bir günde Sayın Berat Albayrak'ı unutmak vefasızlık olur" dedi.

BÖYLE TARİH YAZILIR

Sabah'ta yer alan habere göre Gazeteci Osman Diyadin, "Cin Ali! O dediğin damat( Berat Albayrak) işte böyle tarih yazdı!", gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov, "Berat Albayrak teşekkürü hak ediyor. Israrla doğalgaz arayalım dedi ve haklı çıktı" vurgusu yaptı. Yuşa Övenç, "Kim ne derse desin bugün Türkiye'de yerli doğalgazı kullanabiliyorsak bunun mimarı öncelikle Erdoğan sonrasında Berat Albayrak'tır" paylaşımında bulundu.