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    • Ekonomi
    • 22.04.2023 06:58
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    • 22.04.2023 06:58
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    Yerli gaz cepleri ısıtacak! 1.851 TL vatandaşın cebinde kalacak

    12 ay boyunca 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verilmesiyle yıllık 1.851 TL vatandaşın cebinde kalacak. Mayısta da 5.9 milyar TL fatura ödenmeyecek.

    Yerli gazla 1.821 TL cepte kalacak
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğalgazdaki çifte müjde vatandaşlara çifte kazanç sağlayacak. Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.



    30 YILLIK İHTİYACI KARŞILAR
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi. 1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.



    MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK
    Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak. Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.



        DEVİR OLMAYACAK
        Uygulamanın detayları da netleşti. Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmı sonraki aya devretmeyecek. Yani vatandaş Mayıs'ta 18 metreküp tüketirse kalan 7 metreküp sonraki aya devretmeyecek. Sitelerde uygulanan merkezi ısıtma ücretlerinden de aynı şekilde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. Bu sebeple 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalar noktasında site sakinlerinin de ısıtma için herhangi bir bedel ödememesi sağlanacak. Sonraki aylarda da hane başı 25 metreküp siteler için de düşürülerek faturalarının düşük oluşturulması sağlanacak. Ankara başta olmak üzere bazı illerde ön ödemeli olarak bilinen kartlı doğalgaz sayacı kullanan vatandaşlar da müjdelerden faydalanacak. Vatandaşlar kartlarına yükleme yapmaya gittiklerinde 20 nisan öncesi ile sonrasına denk gelecek şekilde son bir aylık fatura bedelleri hesaplanarak sonradan mahsuplaşılması sağlanacak. Bu kullanıcılara aynı şekilde 25 metreküpte ücretsiz olarak kartlarına tanımlanacak.



        ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ
        Karadeniz doğalgazını devreye alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutfak ve banyoda bir yıl, konutlarda ise bir ay ücretsiz doğalgaz müjdesini, vatandaşlar sevinçle karşıladı.

        TRABZON
        Kayhan Sis (52):         Artık eski Türkiye yok, üreten Türkiye var. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun
        Mehmet Küçük (38): Bu müjde hepimizin içini ısıttı. Yapamazlar denilen her şeyi yapıyor.
        Yusuf Aslan (50): Hem ekonomik olacak, hem dışa bağımlı olmadan kullanacağız. Yapamazlar dedikleri her şeyi Cumhurbaşkanımız yaptı.



        KONYA
        Ali Yanık: Her gün yeni bir müjde ile güne başlıyoruz. Reisin hızına yetişemiyoruz. Bu bayram çifte bayram yaşıyoruz" dedi.
        Görme engelli Ahmet Özkan: Keşke gözlerim görseydi de bu mutluluğu canlı canlı görebilseydim. Hayal denilen her şey gerçeğe dönüştü.

        ANTALYA
        Derya Reyhan Koç: Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeye çok sevindim. Ülkemle gurur duyuyorum.

        ERZURUM
        Nuh Kanagöl: Ülkemizin milli enerjiye sahip olması gurur verici bir durum.



            KOCAELİ
            Memiş Kadir Okutan: Mutfak ve sıcak su bir yıl ücretsiz olacak. Yaparsa AK Parti Yapar. Çifte bayram yaşıyoruz. Yusuf Bayar: Doğalgaz faturalarımız yüksekti. Bu müjde bizi çok sevindirdi.

            DİYARBAKIR
            Sedat Korkmaz: Bedava doğal gaz müjdesi bizlere çifte bayram yaşattı. Artık dışa bağımlı bir Türkiye yerine kendi milli imkanları ile ayakta kalan güçlü bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

            KAYSERİ
            Selda Avcı: Cumhurbaşkanımız doğalgaz müjdesiyle bize çifte bayram yaşattı. Şükürler olsun 21 yıldır doğru adamı sevmişiz.



            MUHALİFLERE "GAZ" TOKATI
            Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yılda gurur yaşıyor. Karadeniz'de keşfedilen yerli doğalgaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle karaya çıkarılarak işlenmeye başlandı. Türkiye açısından gurur ve mutluluk verici, tarihi anlar yaşanırken muhalefet kanadında gazın bulunduğunun ilan edildiği günden bu yana bir hazımsızlık yaşanıyor.



            GAZ HAZIMSIZLIĞI
            Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki dev rezervin ilan edilmesi sonrasında katıldığı bir TV programında dalga geçer bir gülümsemeyle, "Karadeniz'de bir yer bulduk, buradan doğalgaz ya da petrol çıkacak diye neredeyse bayram edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu ben onu merak ediyorum. Nerede? Burada da aldatıyorlar" ifadeleriyle kanıtlanmış gaz rezervi olmadığını iddia etmişti. Son olarak ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na oy istemek için düzenlenen mitingde konuşarak, "Hükümet doğalgaz verecekti, verdi mi? Kış bitti hala gaz verecekler" ifadeleriyle algı oluşturmaya kalktı.



                5.9 MİLYAR ÖDENMEYECEK
                Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yerli doğal gazın en kısa sürede hanelerde kullanılmaya başlanacağını belirterek, "Mayıs ayı doğalgaz tüketiminin hane başı ortalama 50 metreküp seviyesinde gerçekleşeceği ve doğal gazın ortalama konut fiyatının mayıs ayında 6.15 lira olacağı düşünüldüğünde Karadeniz gazıyla yaklaşık 19 milyon 200 bin abonenin toplamda 5.9 milyar liralık faturası devlet tarafından karşılanabilir" dedi. Doğalgazın hem ısınmada hem de sıcak su ve pişirme amaçlı kullanımda kömür, LPG gibi alternatif yakıtlara kıyasla yaklaşık 2-3 kat daha ucuz olduğunu vurgulayan Arslan, 2022 yılında bir hanenin yıllık doğalgaz giderinin 6 bin lira civarında olduğunu söyledi.

                DOĞALGAZIN MİMARI BERAT ALBAYRAK
                Karadeniz Doğalgazı'nın karaya çıkarılması töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederken, siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar da Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Albayrak'ı unutmadı. Devlet Eski Bakanı Masum Türker, "Bugün bu konuştuklarımızı mimarı Berat Albayrak'tır. Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunları konuşacak olamazdık" dedi.

                TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİ
                Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, "Sayın başkanımızın ortaya koyduğu siyasi irade ve Sayın Berat Albayrak ve diğer bakanlarımız ve kurumlarımızın büyük gayretiyle 2017'de bugüne tarih yazıldığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Erdem Kertişçi de, "Gemilerin alınma sürecinde içeriden ve dışarıdan onlarca tehdide boyun eğmeyen, ne olursa olsun doğalgaz aramasını yapacağım diyen Berat Albayrak'a sonsuz teşekkürler" diye konuştu. Cevat Olçok, "Berat Albayrak'ın gayretleri, çalışmalarını ve emeklerini unutmadık... Çok çalıştı ve başardı..." yorumunda bulunurken, İbrahim Beşinci, "2017'de Berat Albayrak'ın temelini attığı Karadeniz gazı, milletimizin huzurunda çıkarıldı" tespitinde bulundu.

                UNUTMAK VEFASIZLIK
                Yavuz Selim Kurt, "Allah u Teâla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız Berat Bey, Fatih Bey ve işçisinden mühendisine tüm emeği geçenlerden razı olsun" paylamışında bulunurken, gazeteci Serdar Arseven, "Böyle bir günde Sayın Berat Albayrak'ı unutmak vefasızlık olur" dedi.

                BÖYLE TARİH YAZILIR
                Sabah'ta yer alan habere göre Gazeteci Osman Diyadin, "Cin Ali! O dediğin damat( Berat Albayrak) işte böyle tarih yazdı!", gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov, "Berat Albayrak teşekkürü hak ediyor. Israrla doğalgaz arayalım dedi ve haklı çıktı" vurgusu yaptı. Yuşa Övenç, "Kim ne derse desin bugün Türkiye'de yerli doğalgazı kullanabiliyorsak bunun mimarı öncelikle Erdoğan sonrasında Berat Albayrak'tır" paylaşımında bulundu.

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                Haberler Ekonomi Yerli gaz cepleri ısıtacak! 1.851 TL vatandaşın cebinde kalacak
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