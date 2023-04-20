Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! İyi sürücüler için indirim oranı arttırılacak

Mayıs ayı ile birlikte Zorunlu Trafik Sigortası'nda iyi sürücüler ödüllendirilirken, çok kaza yapan sürücüler daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Risk kriterleri 7'den 9'a çıkartılırken, en riskli sürücüler için 0 basamağı ilave edilmiş oldu. 5 yıl kaza yapmayan bir sürücü ise 8. basamakta olacak. Böylece iyi sürücüler daha az ödeyerek trafik sigortası yaptırırken, 0 basamağında yer alan riskli sürücüler için trafik sigortası ücreti katlanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) zorunlu trafik sigortası için hazırladığı iş planının ilk bölümünü devreye alırken, basamak sisteminden aylık artış oranına kadar birçok değişiklik 1 Mayıs'ta uygulamaya girecek.