Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! İyi sürücüler için indirim oranı arttırılacak

Mayıs ayı ile birlikte Zorunlu Trafik Sigortası'nda iyi sürücüler ödüllendirilirken, çok kaza yapan sürücüler daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Risk kriterleri 7'den 9'a çıkartılırken, en riskli sürücüler için 0 basamağı ilave edilmiş oldu. 5 yıl kaza yapmayan bir sürücü ise 8. basamakta olacak. Böylece iyi sürücüler daha az ödeyerek trafik sigortası yaptırırken, 0 basamağında yer alan riskli sürücüler için trafik sigortası ücreti katlanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) zorunlu trafik sigortası için hazırladığı iş planının ilk bölümünü devreye alırken, basamak sisteminden aylık artış oranına kadar birçok değişiklik 1 Mayıs'ta uygulamaya girecek.
AYLIK ARTIŞ 2'YE DÜŞTÜ
Hayata geçen dinamik basamak sisteminde hasar/prim oranlarında revize yapılırken, azami primlerdeki aylık artış oranı yüzde 4.75'ten yüzde 2'ye düşürüldü. Hasarlı araç onarımında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli ve milli üretim vizyonu kapsamında hayata geçireceği orijinale eş değerliği belgelendirilmiş parçaların kullanımı teşvik edilecek. Eş değer parça kullanımı halinde hasar maliyetlerinde yaşanacak düşüş tarifeye yansıtılacak ve baz tarifede indirim yapılacak. Ayrıca, başta Türkiye'nin otomobili Togg olmak üzere yüzde 100 elektrikli araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yapılarak yüzde 10 prim indirimi uygulanacak.
TAKSİT İMKANI DA VAR
Zorunlu trafik sigortası ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla isteğe bağlı olarak en az 6 taksit imkânı getirilirken, taksitle ödeme olması halinde şirketlerin sigortalıya yüzde 10 olarak sunduğu ek teminat uygulaması yüzde 20 olarak revize edildi.