8 milyon kiracıyı koruma yasası! Kentsel dönüşümde devlet maliyetin yarısını karşılayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde özellikle İstanbul'un depreme hazırlanmasında önemli bir dönüm noktası olacak "Bir Senden Bir Benden" projesi ile engelli vatandaşlar için "Emin Eller" projesini kamuoyu ile paylaşacak.

KENTEL DÖNÜŞÜME BÜYÜK DESTEK

Büyük İstanbul depremi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında depreme dayanıklı binalar yapılması için kentsel dönüşüme ağırlık verilecek. Bu alandaki engellerin kaldırılması için arka arkaya adımlar atılacak. Vatandaşların oturdukları sağlıksız binaları dönüştürmesine dönük Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından uzun süredir çalışılan projede son aşamaya gelindi. Başkan Erdoğan da "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" demişti.