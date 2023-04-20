8 milyon kiracıya müjde: Fahiş kira artışına fren geliyor!





Mevcut sistemde kira artışında temel alınan TÜFE 12 aylık ortalaması yerine üst sınır getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek. Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Bu sistem geçerli olursa emlak vergisinde var olan sistem gibi 4 yılda belirlenen değer ve bu süre içinde de devam eden yıllarda yeniden değerleme oranında artış şeklinde olacaktır" dedi. 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin uzatılması seçenekler arasında...

(Hazal ATEŞ)



THY'DEN ÇALIŞANLARINA EV MÜJDESİ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin İstanbul Arnavutköy'deki arsasına çalışanlar için 14 bin konut yapımına karar verdiklerini açıkladı. Bolat, şu bilgileri verdi: "2018'de Emlak Konut GYO ile ortak olduğumuz Arnavutköy'deki 3.6 milyon metrekare arsamızın bir kısmına 14 bin konut yapımına karar verdik. Fiyatların 2+1'ler için 2.5-3 milyon ve 3+1'ler için 3.5-4 milyon lira civarında olması planlanıyor. THY ve iştirak çalışanlar için 3 bin konut ayrılacak ve bu konutlara tüm 75 bin THY ailesi üyeleri talipli olabilecek." Sadece başkan veya üstü yöneticileri ile varsa birinci derece çalışn yakınları olamayacak.



KADIN EMEĞİNE DESTEK

Bilinen bir market Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı iş birliğiyle Mersin, Tokat, Hakkâri, Uşak ve İzmir'de bulunan kadın kooperatiflerinden tedarik edilen ürünleri Türkiye'deki tüm mağazalarında 25 Nisan'da satışa sunacak. Bu ürünler S.S. Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden kurutulmuş limon, Tokat Kadın Kooperatifi'nden salamura yaprak, S.S. Hakkâri Çiçeklerin Özü Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nden bal, Uşak Hatice Sultan Doğal Ürünler'den tarhana ve S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden Urla usulü enginar marine olacak..



BES İHTİYAÇ GİDERECEK

Sigrotacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilerek, Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme sayesinde BES katılımcıları; devlet katkısı hariç olmak üzere birikimleri bankalara devredebilecek. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Sigorta sektörünün uzun zamandır beklediği bu değişiklik katılımcılar için önemli bir kolaylık. Yeni düzenleme aynı zamanda ülkemizin tasarruf sistemi olarak gördüğümüz BES'in daha da gelişmesini sağlayacak" ifadesini kullandı. Düzenlemeye göre; birikimleri teminat göstererek kredi kullanmak isteyen katılımcı ile banka arasında alacağın devri sözleşmesi kurulacak ve kredi kapanana kadar birikimleri BES'te nemalanmaya devam edecek. Banka tarafından 'Alacağın Devri Sözleşmesi'ndeki tutarın tahsil edildiği veya ilgili kredi borcunun kapandığı bilgisinin Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığıyla şirkete bildirilmesiyle birlikte 'Alacağın Devri Sözleşmesi' sona erecek.



BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Türkiye Türkiye Sigorta Birliği, son yıllarda yapılan düzenlemelerle bütünsel yapıya kavuşarak 'tasarrufun merkezi' haline gelen Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) büyümesinin sürdüğünü, enflasyonun üzerinde kazanç sunduğunu ve BES'e girişlerin önceki yıllara göre arttığını belirtti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre; 2023 yılının ilk çeyreğinde BES'e giriş yapan yeni katılımcı sayısı 460 bin 44'e ulaşırken, vefat, maluliyet ve emeklilik gibi zorunlu nedenler de dahil olmak üzere BES'ten çıkış yapanların sayısı 264 bin 793 ile sınırlı kaldı. BES'teki son 5 yıllık değişim incelendiğinde ise özellikle Haziran 2021'de başlayan 18 yaş altı katılımcıların sisteme girişiyle, BES'in istikrarlı büyümesine devam ettiği görüldü. Kurulduğu 2003 yılından itibaren düzenli olarak genişleyen BES'in katılımcı sayısı Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) çalışanlarla birlikte bugün 15 milyona yaklaştı.



KASKOYA DİKKAT EDİN

Aracını güvence altına almak isteyenler için kasko önem taşıyor. Bir karşılaştırma sitesi şu uyarıları yaptı:

İstediğiniz servisleri önceden seçin.

Orijinal veya eşdeğer parça kullanımını belirtin.

Teminata dikkat edin.

Cam hasarı teminatında orijinal parçaya bakın.

Hasarın ne kadarının poliçeniz kapsamında olacağını belirleyin.

Bazı poliçelerde bazı meslek gruplarına indirim uygulanabiliyor. Meslek koduna dikkat edin.



PROFESYONELLERDEN SEKTÖRE TAVSİYELER

Sigorta sektörü için başvuru kaynağı olacak "21. Yüzyılda Türk Sigorta Sektörüne 21 Tavsiye" adlı kitap Türkiye Sigorta Birliği'nin sponsorluğunda yayınlandı. Kitap, akademi ve iş dünyasından 22 profesyonelin sigortacılığın bugünü ve geleceğine dair fikirlerini kaleme aldığı makalelerden oluşuyor. Kitabın editörü Dr. Hasan Meral, kitapta Türk sigorta sektörünün 21'inci yüzyıldaki dönüşümünün anlatıldığını belirtti.



DASK'TAN 19 MİLYAR TL

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından sahaya inerek ödemelere başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bugüne kadar yapılan ödemelerin 19 milyar lirayı aştığını duyurdu. DASK'tan yapılan açıklamada, 17 Nisan itibarıyla DASK'a 469 bin 35 adet hasar ihbarı ulaştığı, tazminat ödeme tutarının ise 19 milyar lirayı aştığı bildirildi. Açıklamada, toplamda hasar dosyaları içinde 54 bin 609 işleme alınacak dosya kaldığı kaydedildi.



YENİ SİSTEM GELİYOR

Hasar ödemelerine devam eden DSAK bir yandan da altyapısını yeniliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, " DASK'ta sistem altyapısını geliştirerek yeni uygulamaları devreye alacağız" dedi. 6 Şubat depreminin kendileri açısından bir milat olduğunu söyleyen Eroğlu, "11 ili kapsayan bu felakette çok net olarak gördük ki eğer sigorta penetrasyonunu artırmazsak ülkenin finansal açıdan sürdürülebilir noktasında risk taşıyoruz demektir. Acentemizle, dağıtım kanalımızla, ekonomi medyamızla reel sektöre dokunarak bilinci artırmamız lazım" dedi. Eroğlu, KOBİ'lerde yüzde 50 oranında sigortalılık olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Reel sektördeki fabrikaların afet, sürdürülebilirlik planları yok. Dolayısıyla bu işi milli seferberlik haline getirmemiz lazım. Bizim acilen deprem araştırma komisyonu kurmamız gerekiyor. İçinde Türkiye Sigortalar Birliği, brokerler, akademisyenler, ticari segmentteki sanayicilerin olması gerekiyor."

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