RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Halkbank'tan 8.100 TL teminatla 3+1 müstakil ev satışı! Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL

Halkbank'tan 8.100 TL teminatla 3+1 müstakil ev satışı! Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL

Halkbank, uygun taksitlerle sahibi olabileceğiniz, 3+1 müstakil evlerini 8.100 TL teminatla satışa sunuyor. Bu fırsatı kaçırmadan önce detayları inceleyelim. Bankaların sattığı evleri almak oldukça kolay bir süreçtir. İlk olarak, bankaların internet siteleri veya şubelerinde satışa sunulan evleri inceleyebilirsiniz. Eğer bir ev ilginizi çekerse, o ev için gerekli olan belgeleri hazırlayarak banka şubesine başvurabilirsiniz. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi, tapu fotokopisi ve konut kredisi başvuru formu yer alabilir.

takvim.com.tr
19.04.2023 13:30 - Son Güncelleme: 19.04.2023 13:33
Halkbank’tan 8.100 TL peşinatla 3+1 müstakil ev satışı! Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL

Halkbank'ın 3+1 müstakil ev satışı için belirlediği şartlar internet sitesinde verildi. Halkbank, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yer alan Bahçeli Mahallesi'nde bulunan 144 ada 1 parseldeki 288,19 metrekare kullanım alanına sahip müstakil evi satışa çıkardı. Okullar Caddesi'nde bulunan evin başlangıç bedeli 270.000 TL olarak belirlendi.

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Halkbank’tan 8.100 TL peşinatla 3+1 müstakil ev satışı! Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL

Ev için talepte bulunacak olan kişilerin 8.100 TL teminat bedeli ödemesi gerekiyor. Minimum artış bedeli ise 2.500 TL olarak belirlendi.

https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr/EstateDetail/Index/26559

Halkbank’tan 8.100 TL peşinatla 3+1 müstakil ev satışı! Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL

Kredi Kullanımı:

Müstakil evlerin satışı, konut kredisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Konut kredisi başvurusu için istenen belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi ve tapu fotokopisi yer almaktadır.

Halkbank’tan 8.100 TL peşinatla 3+1 müstakil ev satışı! Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL

Peşinat:

Müstakil evlerin satışında istenen peşinat tutarı 8.100 TL'dir.

Halkbank’tan 8.100 TL peşinatla 3+1 müstakil ev satışı! Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL

Taksitler:

Müstakil evlerin satışı uygun taksitlerle gerçekleştirilmektedir. Taksit tutarları, alınan kredi tutarına ve vadeye göre değişkenlik göstermektedir.

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