Borsa günü düşüşle tamamladı

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, perakende satışlar, sanayi üretimi, işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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