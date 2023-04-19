Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE... Eczacıbaşı'ndan dev temettü kararı!

Şirketler tarafından duyurulan temettü kararları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Son Eczacıbaşı tarafından alınan karar büyük ilgi çekti. ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE ve birçok hisse için araştırmalar hızlandı. Peki, Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman? İşte Nisan 2023 temettü ödeme takvimi...
ECZACIBAŞI TEMETTÜ KARARI
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi (ECZYT)'nin 11 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarında, Yatırımcıyı İlgilendiren Kar Payı Kararı Bugün (17.04.2023) Kap'ta Açıklandı.
ECZACIBAŞI TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?
Brüt nakit kar payı olan 199.500.000 TL tutarı ile, brüt %190 ve net %171 oranında temettü ödemesi yapılacak. Kar payı dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.