Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE... Eczacıbaşı'ndan dev temettü kararı!

Şirketler tarafından duyurulan temettü kararları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Son Eczacıbaşı tarafından alınan karar büyük ilgi çekti. ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE ve birçok hisse için araştırmalar hızlandı. Peki, Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman? İşte Nisan 2023 temettü ödeme takvimi...