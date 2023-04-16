EYT’liye tazminat hakkı: Üç ayrı alternatif kapıda!





GİYDİRİLMİŞ ÜCRET

Kıdem tazminatı alacak EYT'liler açısından özellikle alacakları miktarın hesabında 'giydirilmiş ücret' kavramı öne çıkıyor. Kişinin çalıştığı süre son brüt ücret ile çarpılarak kıdem tazminatı hesaplanıyor. Burada brüt ücretin belirlenmesi sadece alınan maaş ile olmuyor. Çalışana yıl içinde verilen tüm ödemeler tazminat hesabında kullanılıyor. Bu detayı çok sigortalı bilmediği için daha düşük tazminat alabiliyor. Eğer bu ücretleri phesaba katarsanız 'giydirilmiş brüt ücret' ile daha fazla kıdem tazminatı alma imkanınız doğuyor. Bunu bir örnekle açıklayalım. 8 yıl 4 ay ve 10 gün çalışmış ve brüt ücreti 18.000 TL olan bir işçiye her yıl bir maaş da ikramiye ödendiğini varsayalım. Bu işçinin giydirilmiş brüt ücret ile tazminat hesabı şöyle yapılıyor: