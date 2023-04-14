EYT'liler dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek?

Başvurusunu yapan EYT'liler haftaya promosyonunu almış olacak. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek. 10 bin lira ve üzeri emekli aylığı olanlar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon ödemesinden yararlanabilecek.