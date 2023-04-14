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    • Ekonomi
    • 14.04.2023 06:57
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    • 14.04.2023 06:57
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    EYT'liler dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Emekliler aylıklarını almaya bugün başladı. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar. 14-19 Nisan’da yapılacak ödemelerden emeklilik işlemleri tamamlanan EYT’liler de yararlanacak. EYT’liler durumlarını nasıl takip edebilecek? Paralar nasıl çekilecek? Promosyon nasıl ve ne zaman alınacak? İşte detayları…

    Çığıl Ön Yener
    EYT’lilere ödeme başlıyor!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Emeklilikte Yaşa Takınlanlar (EYT) için maaş zamanı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla EYT'lilerin önündeki engel kaldırılırken sürecin sonuna gelindi. 2 milyonu aşkın vatandaşı EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanırken geçtiğimiz hafta EYT düzenlemesine başvuran 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasına fark ödemesi yapıldı.

    EYT'LİLER İÇİN MAAŞ VAKTİ
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.



    Zamlı ikramiye ve taban aylık düzenlemeleri bu ödeme döneminde uygulanmaya başlayacak. Emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş yatırılırken, ikramiye ödemesi de 2 bin lira olacak.

    Bu ödemelerden EYT'liler de yararlanacak. Emeklilik başvurusu yapan 1.6 milyon EYT'liden işlemleri tamamlananlara da aynı takvim kapsamında ödeme yapılacak.

        KİM, HANGİ GÜN ALACAK?
        Yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günü ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK'lılar 14 Nisan'da, ödeme günü ayın 21, 22 ve 23'ü olan SSK'lılar 15 Nisan'da, ödeme günü ayın 24, 25 ve 26'sı olan SSK'lılar 16 Nisan'da aylık ve ikramiyelerini alacak.

        Ödeme günü ayın 25'i ve 26'sı olan Bağ-Kur'lulara 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olan Bağ-Kur'lulara 18 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri yatırılırken, memur emeklileri ise bayram ikramiyelerini 19 Nisan'da hesabında görecek.


        E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN
        Emekli aylığı bağlanan EYT'lilere ayın 1'i ile tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen maaş alma tarihi arasındaki dönem için hesaplanan fark ödemeleri yatırılmaya başlamıştı.

            Bu ödemeleri almayanlar aylık ve ikramiyeleriyle birlikte bu farkı da bankadan çekebilecek. EYT'liler durumlarını e-Devlet'teki 'Emeklilik Durumu' ve 'Emeklilik Aylık Bilgisi' bölümlerinden takip edilebilecek. Fark ödemesi de 'Emekli Günlük Ödeme Sorgulama' bölümünden kontrol edilebilecek.

            NASIL ÇEKİLECEK?
            EYT'liler emeklilik başvurusu sırasında seçtiği bankaya giderek ödemelerini alabilecek. Bankalar emekli aylığı bağlanan EYT'lilere ATM'lerden QR koduyla da parasını çekme imkanı sunuyor. Bunun için bankanın mobil uygulamasını indirmek gerekiyor.



            PROMOSYON DA HAFTAYA
            Seçtiği bankanın şubesinden ya da mobil uygulamasından promosyon başvurusu yapan EYT'liler, aylık ödemesini takip eden 2-3 iş günü içerisinde bu ödemelerini de alabilecek.

                Başvurusunu yapan EYT'liler haftaya promosyonunu almış olacak. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek. 10 bin lira ve üzeri emekli aylığı olanlar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon ödemesinden yararlanabilecek.



                EN AZ 14 BİN TL
                EYT'lilere en az 7 bin 500 lira maaş, 2 bin lira ikramiye, 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon olmak üzere 14 bin ile 18 bin 500 lira ödeme yapılacak.


                İŞLEM TAMAMLANMAMIŞSA
                Emeklilik işlemi tamamlanamayanların hak kaybı olmayacak. Bu kişilere 1 Nisan'dan itibaren biriken maaş ve ikramiyesi verilecek.

                MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ
                Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan SSK'lılar: 14 Nisan

                Ödeme günü 21, 22, 23 olan SSK'lılar: 15 Nisan

                Ödeme günü 24, 25, 26 olan SSK'lılar: 16 Nisan

                Ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur'lular: 17 Nisan

                Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular: 18 Nisan

                Emekli Sandığı'nın ikramiyesi: 19 Nisan
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                    Emlak Konut
                    Haberler Ekonomi EYT'liler dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek?
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