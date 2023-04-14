EYT'liler dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek?

Emeklilikte Yaşa Takınlanlar (EYT) için maaş zamanı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla EYT'lilerin önündeki engel kaldırılırken sürecin sonuna gelindi. 2 milyonu aşkın vatandaşı EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanırken geçtiğimiz hafta EYT düzenlemesine başvuran 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasına fark ödemesi yapıldı.
EYT'LİLER İÇİN MAAŞ VAKTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.
Zamlı ikramiye ve taban aylık düzenlemeleri bu ödeme döneminde uygulanmaya başlayacak. Emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş yatırılırken, ikramiye ödemesi de 2 bin lira olacak.