RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?

EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?

Emekli olan EYT'lilerden çalışmaya devam edenler en çok tazminat haklarını merak ediyor. EYT'lilerin ikinci kıdem tazminatı hakkı olduğu gibi, şartları sağlamaları halinde ihbar tazminatı almaları da mümkün. İşte tazminatını alarak ya da almadan devam eden çalışanların hakları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
12.04.2023 11:29 - Son Güncelleme: 12.04.2023 11:29
EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?

Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.6 milyonu aşkın EYT'li emeklilik başvurusunu yaptı. Hatta ilk ödemeler de başladı. Bu kişilerden bir kısmı tazminatını alarak işinden ayrıldı. Bazıları ise aynı ya da farkı işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. Tazminatını alarak devam edenler ikinci kez nasıl alabileceğini, almayanlar ise haklarını merak ediyor. İşte EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin sorularının yanıtları...

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EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?

- Tazminatını alıp çalışmaya devam eden kişi nasıl ikinci kez tazminat alabilir?
Emekli olduktan sonra tazminatını alıp çalışmaya devam edenlerin, kıdemi sıfırlandığı için tazminat alabilmesi için işyerinde 1 yılı doldurması gerekiyor. Yani 1 yıl dolmadan tazminat alınamaz.

EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?

Eğer işçi 1 yılı doldurup tazminat almayı gerektirecek haklı sebeple işten ayrılır veya işveren iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alabilir. Tazminat son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ancak emekli olurken kıdem tazminatını alıp çalışmaya devam edenler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamıyor.

EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?

- TAZMİNATI ALMADAN DEVAM EDEN NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?
Tazminatı almadan devam edenlere ayrıldıkları tarihte bu ödemesi verilir. Buna göre; örneğin 20 yıl çalışıp 1 yıl daha devam eden çalışan işten ayrıldığında 21 yıllık dönem için kıdem tazminatı alabilir.

EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?

Tazminat tutarı da işten ayrılma tarihindeki giydirilmiş brütten ödenir. Mesela çalışmayı bıraktığı tarihte giydirilmiş brüt ücreti 20 bin lira ise 21 yıl için toplam 420 bin lira ödeme alabilir. Bundan damga vergisi kesilerek 416 bin 812 lira ödeme çalışanın hesabına yatırılır.

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