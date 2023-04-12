EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?
Emekli olan EYT'lilerden çalışmaya devam edenler en çok tazminat haklarını merak ediyor. EYT'lilerin ikinci kıdem tazminatı hakkı olduğu gibi, şartları sağlamaları halinde ihbar tazminatı almaları da mümkün. İşte tazminatını alarak ya da almadan devam eden çalışanların hakları...
Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.6 milyonu aşkın EYT'li emeklilik başvurusunu yaptı. Hatta ilk ödemeler de başladı. Bu kişilerden bir kısmı tazminatını alarak işinden ayrıldı. Bazıları ise aynı ya da farkı işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. Tazminatını alarak devam edenler ikinci kez nasıl alabileceğini, almayanlar ise haklarını merak ediyor. İşte EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin sorularının yanıtları...
Eğer işçi 1 yılı doldurup tazminat almayı gerektirecek haklı sebeple işten ayrılır veya işveren iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alabilir. Tazminat son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ancak emekli olurken kıdem tazminatını alıp çalışmaya devam edenler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamıyor.
- TAZMİNATI ALMADAN DEVAM EDEN NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?
Tazminatı almadan devam edenlere ayrıldıkları tarihte bu ödemesi verilir. Buna göre; örneğin 20 yıl çalışıp 1 yıl daha devam eden çalışan işten ayrıldığında 21 yıllık dönem için kıdem tazminatı alabilir.