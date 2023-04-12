EYT’LİYE İKİNCİ TAZMİNAT! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Çalışmaya devam eden EYT’liler ihbar tazminatı alır mı?

Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.6 milyonu aşkın EYT'li emeklilik başvurusunu yaptı. Hatta ilk ödemeler de başladı. Bu kişilerden bir kısmı tazminatını alarak işinden ayrıldı. Bazıları ise aynı ya da farkı işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. Tazminatını alarak devam edenler ikinci kez nasıl alabileceğini, almayanlar ise haklarını merak ediyor. İşte EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin sorularının yanıtları...