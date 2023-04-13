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    • Ekonomi
    • 13.04.2023 08:29
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    • 13.04.2023 08:55
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    Asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti! Hangi formüller masada? Çalışan enflasyona ezdirilmeyecek

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili Temmuz artışı kesinleşti. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı almalarının sağlanacağı vurgulandı. Peki, asgari ücret zammında hangi formüller gündemde? Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte masadaki formüller.

    takvim.com.tr
    Asgari ücretliye temmuz zammı!

    Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koydu. AK Parti seçim beyannamesinde çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı almalarının sağlanacağı vurgulandı.


    ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KESİNLEŞTİ
    Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

    Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

        Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.



        TAZMİNAT ARTACAK
        Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak.

        Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak.


            Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, asgari ücret artışı, işverenden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.

            TAVAN ARTACAK
            Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.

            Yeni dönemde gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine de ağırlık verilecek.

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            Emlak Konut
            Haberler Ekonomi Asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti! Hangi formüller masada? Çalışan enflasyona ezdirilmeyecek
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