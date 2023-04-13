Asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti! Hangi formüller masada? Çalışan enflasyona ezdirilmeyecek

Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koydu. AK Parti seçim beyannamesinde çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı almalarının sağlanacağı vurgulandı.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KESİNLEŞTİ
Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.
Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.