

ZAM PAZARLIĞI SÜRÜYOR



Kamudaki 700 bin işçinin 2 yıllık zam oranları ve diğer mali haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de sürüyor. İşçi tarafının daha önce sunduğu teklife karşı işveren tarafının teklifi bekleniyor.

Taban ücretin 15 bin liraya çıkarılmasını öneren işçi tarafı, bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci 6 ay yüzde 45, sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon ve yüzde 5 artış yapılmasını istedi.

Çıplak ücrete ilave olarak 2023'te aylık 2 bin 500, 2024 yılında 3 bin 500 lira sosyal yardım talebinde de bulunuldu.