Yerli rüzgar türbinleri için adımlar atıldı! Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu açıkladı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu güneş paneli üretiminde yakaladıkları yüksek standart ve kaliteyi rüzgar türbinleri için de hedeflediklerini söyledi.

Güneş panelinde yüzde 85 yerlilikle panel üretildiğini, yerli mühendisler ve yeni teknolojilerle ürün ortaya koyulduğunu ifade eden Kalyoncu, "Rüzgarda da bunu başarabilir miyiz diye çok uğraştık. Aselsan'dan önce yabancı firmalarla görüştük burada üretim yapabilir miyiz diye. Almanlarla, Çinlilerle, Siemens ile görüştük. En son geldiğimiz noktada Aselsan ile birlikte rüzgar türbini üretmeye karar verdik." diye konuştu.